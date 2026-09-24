Het verzekeren van je auto is zo geregeld. Je kiest een verzekeraar, selecteert de juiste polis en het is snel geregeld. Maar wat is eigenlijk precies de juiste polis? Soms kiezen mensen onbewust voor de verkeerde dekking en verkeren vervolgens in de veronderstelling dat alles goed geregeld is. Zolang er niets gebeurt, is er ook niets aan de hand. Maar zodra er sprake is van een schadeclaim, kan nader onderzoek van de verzekeraar ertoe leiden dat je geen geld uitgekeerd krijgt, omdat je niet de juiste gegevens heb ingevoerd bij het afsluiten van de verzekering.

Zakelijk rijden versus privé rijden

Gebruik je jouw personenauto voor zakelijke doeleinden? Sluit dan altijd een zakelijke autoverzekering af. Anders ben je niet verzekerd tijdens zakelijke ritten.” Precies daar zit hem het misverstand waar veel mensen op stuiten. Ze denken dat ze de auto niet zakelijk hoeven te verzekeren, omdat ze het voertuig niet op de bedrijfsbalans hebben staan. Maar bij een verzekering gaat het niet om het juridisch eigendom van het voertuig, maar vooral om de manier waarop je het gebruikt. Een situatie die soms door autorijders onjuist beoordeeld wordt, is de vraag of een auto privé of zakelijk verzekerd moet worden. Dit vraagstuk geldt specifiek voor ondernemers die rondrijden in een auto die ze privé aangeschaft hebben. Betreft het een auto van de zaak, die ook op kosten van de zaak is gekocht, dan is het voor vrijwel iedereen duidelijk: daar heb je een zakelijke verzekering voor nodig. Maar op Unive.nl lazen we clip en klaar de volgende passage: ”.” Precies daar zit hem het misverstand waar veel mensen op stuiten. Ze denken dat ze de auto niet zakelijk hoeven te verzekeren, omdat ze het voertuig niet op de bedrijfsbalans hebben staan. Maar bij een verzekering gaat het niet om het juridisch eigendom van het voertuig, maar vooral om de manier waarop je het gebruikt.

Andere inschatting van risico’s

Op het eerste gezicht komt dat misschien wat vreemd over. De rit zelf kan identiek zijn, waardoor het op het oog niets uitmaakt of die rit een zakelijke of een privéachtergrond heeft. Het gebruikspatroon kan daardoor namelijk wel veranderen. Wie voor zijn werk regelmatig klanten, opdrachtgevers of leveranciers bezoekt, kan vaker onderweg zijn en op andere tijdstippen en locaties rijden dan iemand die de auto alleen privé gebruikt. Dat kan gevolgen hebben voor de inschatting van het verzekeringsrisico en daarmee voor de voorwaarden en premie van de autoverzekering. Een verzekeraar wil daarom weten waarvoor de auto wordt gebruikt, zodat de dekking aansluit bij het daadwerkelijke gebruik. Een zakelijke rit is niet per definitie risicovoller, maar het zakelijke gebruik kan wel een andere risico-inschatting met zich meebrengen.

Dezelfde keuzes in dekkingsgraad

Net als bij een gewone particuliere auto kun je een zakelijke personenauto verzekeren op verschillende manieren. Je bent sowieso wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Daarmee is schade bij anderen, waarvoor jij aansprakelijk bent, gedekt. Meestal kiezen mensen echter voor een hogere dekking. Met een WA-plusverzekering (ook wel beperkt casco genoemd) zijn bepaalde schades aan je eigen voertuig ook verzekerd. Het gaat dan om een vergoeding bij diefstal van de auto of verwoesting door brand. Ook ruitschade is bij dit type verzekering inbegrepen, evenals schade door een aanrijding met loslopende dieren. Niet verzekerd ben je in dat geval voor schade die het voertuig door jouw eigen handelen oploopt, zoals wanneer je zelf tegen een paaltje rijdt. Wil je ook die schade verzekeren, dan is een allriskverzekering (ook wel volledig casco genoemd) de juiste keuze.

Als je de verkeerde dekking hebt gekozen

Een verkeerde keuze bij het afsluiten van de verzekering hoeft niet direct zichtbaar te zijn. Zolang de auto zonder problemen wordt gebruikt, merk je mogelijk niets van een verschil in dekking. Bij een schadeclaim kan de verzekeraar echter nagaan of de informatie die bij het afsluiten van de polis is verstrekt, overeenkomt met de werkelijke situatie. Daarbij kan ook het zakelijke gebruik aan de orde komen. Wat de gevolgen zijn wanneer de opgegeven gegevens niet kloppen, is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de omstandigheden. Het is daarom verstandig om niet pas na een ongeval te onderzoeken of de verzekering aansluit bij het gebruik van de auto. Pak liever vandaag nog je huidige verzekeringspolis erbij en controleer meteen of alles klopt.

Wie betaalt de premie?

Een interessant vraagstuk om bij stil te staan, is hoe je de betaling van de verzekeringspremie in administratief opzicht hebt geregeld. Wanneer je als ondernemer gebruikmaakt van je privéauto om zakelijke ritten te rijden, mag je daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag per kilometer (€ 0,25 in 2026) aan jezelf uitkeren als vergoeding. Maar let op: die vergoeding is bedoeld voor het dekken van alle gemaakte autokosten. Dat wil zeggen dat niet alleen de brandstof en het onderhoud, maar ook de afschrijving en de verzekering hieronder valt. Het is dus niet toegestaan om dan de verzekeringspremie apart op te nemen in je bedrijfsadministratie. In principe is de kilometervergoeding dan de enige post in je administratie die verwijst naar het gebruik van een auto. Het voertuig is en blijft in deze constructie privébezit.