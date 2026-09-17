Max Verstappen heeft alle honderd uitdagers ingehaald tijdens Max vs 100 van Red Bull , de grootste karrace die ooit is georganiseerd. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen voltooide de klus al op ronde 14 van de geplande 30, tijdens het evenement op Silverstone. Verstappen startte als 101e op een grid dat speciaal voor de gelegenheid was samengesteld, en haalde het volledige veld in binnen slechts 35 minuten, live te volgen op Disney+ en de ESPN App.

Chaos in de openingsronde

Vanuit de lucht strekte het veld van 101 karts zich in rijen uit over het asfalt van Silverstone, met Verstappen helemaal achteraan. Voor hem stonden Red Bull -atleten, Red Bull-gamers, contentmakers, streamers, journalisten en fans van over de hele wereld, van wie de meesten het circuit pas voor de tweede keer reden na een oefensessie op dinsdag en één kwalificatieronde eerder op de dag.

De openingsronde bepaalde meteen de helft van de race. Met 101 karts die zich door de eerste bochten moesten wringen, had Verstappen al meer dan tien rijders ingehaald voordat hij zelf de start-finishlijn had bereikt. Bij de haarspeldbocht vouwde het veld zich vervolgens in elkaar, met karts die tegen elkaar aan botsten en de verkeerde kant op stonden. Verstappen omschreef het tegenover de boordradio als pure chaos, met geen idee wat er precies gebeurde. Twee minuten na de start stond hij 37e, terwijl 63 rijders, meer dan de helft van het veld, waren uitgeschakeld zonder ook maar één ronde te voltooien.

Volgens de reglementen lag een rijder eruit op het moment dat de achterkant van Verstappens kart gelijk kwam met de voorkant van de hunne, waardoor elke inhaalactie definitief was. Op ronde 7 kon motorsport-YouTuber Paky TWC, op dat moment zesde, via de boordradio worden gehoord terwijl hij Verstappen vroeg hem niet in te halen. Kort daarna werd hij alsnog gepasseerd.

Een groep aan de leiding, tot Verstappen arriveert

Tegen die tijd was de race uitgegroeid tot een achtervolging. Pole-positiehouder Jacky Martens, YouTuber Zac Alsop en Red Bull Ford Powertrains-technicus Lewis Osler hadden een voorsprong van ongeveer 12 seconden opgebouwd terwijl achter hen de chaos zich ontvouwde, en Verstappen haalde per ronde drie seconden op de groep in. Met nog 54 minuten op de klok kreeg de leidende groep van de wedstrijdleiding een extra snelle ronde toebedeeld. Het drietal gebruikte die shortcut gezamenlijk op ronde 12 en schakelde vervolgens over op defensief rijden om tijd te winnen. Op de ronde daarna arriveerde Verstappen, haalde Alsop en Osler in dezelfde bocht in en passeerde vervolgens Martens om de klus af te ronden met nog 35 minuten resterend op de klok.

Martens, een Nederlandse Formule 1-journalist, had het grootste deel van de race aan de leiding gestaan. Samen met Osler stond hij naast Verstappen op het podium, met daarbij de eigen teamtechnicus van de wereldkampioen één trede lager. Slechts weinig mensen hebben ooit op een podium naast Max Verstappen gestaan, en vanavond kwamen daar twee gewone coureurs bij. Achter Alsop op de vierde plaats eindigde de gerenommeerde offroadmotorcoureur Pol Tarrés als vijfde. Livestreamer RDJavi, fotograaf Larry Chen, mountainbiker Bernard Kerr en acteur Neo Yau maakten de top 10 compleet.

Snelste ronde en reacties

Elke kart was uitgerust met een boordcamera en microfoon, waardoor de uitwisselingen tussen Verstappen en zijn uitdagers live te volgen waren op Disney+, gepresenteerd door BAFTA-winnende komiek Mo Gilligan. Verstappens snelste ronde van de race stond op 2.20,673, terwijl de op-één-na-snelste tijd, gereden door Martens, daar met 2.23,327 meer dan 2,6 seconden op achterbleef. Over de volledige 35 minuten haalde Verstappen gemiddeld elke 21 seconden een rijder in.

Verstappen kon na de race zelf nog altijd niet helemaal geloven hoe de openingsronde was verlopen: "Toen ik naar het grid ging en zag waar ik moest starten, met honderd karts voor me, was ik best een beetje bezorgd. Na mijn eerste ronde, met alle chaos, dacht ik: oké, dit hebben we onder controle! Het begon echt leuk te worden en zodra ik in een ritme kwam en ze één voor één kon inhalen en de kloof zag verkleinen, was dat heel spannend." Over de ervaring zelf voegde hij toe: "Het was geweldig om weer even in een kart te zitten en terug te gaan naar de basis, het deed me denken aan vroeger toen ik nog ging racen. Het is een heel mooi en goed ontworpen circuit, en het was een leuke touch dat alle data ook via de radio werd doorgegeven. Ik heb een geweldige dag gehad en het was fijn om als winnaar uit de bus te komen!"

Ook wedstrijdleider en circuitontwerper David Terrien toonde zich onder de indruk van hoe Verstappen zich door het overvolle veld manoeuvreerde: "Door het verkeer van zo'n groot veld heen gaan, niemand heeft dat ooit gedaan. Er is nooit een kartrace geweest met zoveel karts. Zelfs Max twijfelde aan zichzelf vlak voor de start, over hoe hij door het verkeer zou moeten komen. Als je de herhaling bekijkt, koos hij steeds de juiste plekken. Elke keer als er een gaatje was, ging hij ervoor. Hij stond aan de juiste kant van de baan wanneer er een crash gebeurde aan de andere kant." Terrien wees daarbij op een bijzondere eigenschap van de coureur: "Ik denk dat dat het verschil maakt bij Max, zijn starts en zijn reactietijd. Zelfs als het een leuke race is, toonde hij zijn vaardigheden op alle vlakken. Ik sprak met de racingenieur van Max en we bekeken de herhaling van de start samen. En hij ziet iets wat wij niet zien. Hij ziet een gaatje dat gaat opengaan, terwijl het nog niet open is. Dat is race-inzicht, iets wat hij heeft en de meeste rijders niet."

Martens, die als laatste door Verstappen werd ingehaald, blikte met gemengde gevoelens terug op zijn eigen race: "Ik probeerde uit de chaos aan het begin van de race te blijven, en gelukkig genoeg konden drie of vier van ons wegkomen. Je denkt: als we in het begin gaan vechten, haalt hij ons binnen een minuut in. Dus we probeerden een beetje samen te werken, maar zodra Max jullie inhaalt, is het ieder voor zich. We hebben allemaal gevochten om zo lang mogelijk daar te blijven." Over het podium zelf was hij nog altijd onder de indruk: "Het was ontzettend leuk, eerlijk gezegd. Ik kan niet stoppen met glimlachen. Het voelt alsof ik in een droom leef. Het is niet iets waar ik ooit van gedroomd heb, want het is zo surreëel om tegen Max te racen, en dan als tweede net achter hem te finishen, het is echt onvoorstelbaar. We komen allebei uit Limburg, dus ik weet niet wat er in het water zit daar. Moet iets speciaals zijn. Zodra er vier wielen bij betrokken zijn, zijn we gewoon snel met alles. Het is een Limburgs ding, denk ik!"

Terugkijken

Red Bull's Max vs 100 is wereldwijd terug te kijken via Disney+ en, voor ESPN Unlimited-abonnees in de Verenigde Staten, via de ESPN App, met een uitzending op ESPN2. Het circuit voor het evenement werd speciaal ontworpen door Terrien om een veld van honderd karts te kunnen faciliteren en werd op een tijdelijke configuratie op Silverstone aangelegd. Toen Verstappen tijdens zijn rondje langs de fans werd gevraagd waar deze overwinning zich rangschikt onder zijn andere successen, kwam het antwoord met een grijns: hij noemde het simpelweg zijn beste overwinning tot nu toe.

Fotocredits: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool.