Ida Mathilde Steensgaard uit Denemarken is een heldin. Zij is de persoon die in de nieuwe video van Red Bull laat zien hoe ze een gigantische hindernisbaan de baas is. Een hindernisbaan op een draaiend reuzenrad. Ze is ook niet zomaar iemand: ze is tweevoudig Obstacle Course Racing-wereldkampioen.

18 maanden

Het kostte anderhalf jaar om haar droom waar te maken, maar de HYROX E15-atlete droomde ervan om een reuzenrad van 30 meter hoog in Odense in Denemarken als een hindernisbaan te maken. Zo hoog, zes obstakels en dan ook nog in beweging. Echt iets voor Red Bull om zich mee te bemoeien , en het gestoorde idee van Steensgaard te helpen waarmaken.

De spierbundel klimt en klautert dat reuzenrad door alsof ze het elke dag doet. Terwijl ze de ochtend van haar prestatie wakker werd en een paniekaanval had. Ze noemt het reuzenrad een 9,5 van de 10 als het om angst gaat. Ze sliep slecht en lag maar te malen over hoe ze bij sommige mogelijke valpartijen haar rug kon breken, en dat ze er wel eens heel slecht van af kon komen. "Je moet er oke mee zijn, met die angst, en jezelf vertellen dat dit een risico is dat je de moeite waard vindt," zegt ze.

“Als je meedoet aan OCR, of op het reuzenrad staat, moet je enorm specifiek en trefzeker zijn in je bewegingen. Tegelijkertijd moet je erop vertrouwen dat je het uithoudingsvermogen en de conditie hebt om het goed te doseren en de juiste timing te pakken,” zegt ze. “Op het reuzenrad draaide het rad zo snel dat het voelde als een volle sprint van drie minuten en tien seconden.”

Ida Mathide Steensgaard

Haar belangrijkste manier om te trainen voor iets waar nog nooit voor getraind is, dat is om HYROX te doen. Het lastige is dat de obstakels heel last minute zijn gebouwd en ze zich toch moest voorbereiden op iets dat ze eigenlijk niet echt kende. Ze had wel kracht in haar bovenlichaam, maar ze moest ook dingen goed kunnen vastgrijpen en zichzelf kunnen optrekken.

Gelukkig kan Steensgaard het navertellen en is ze nog helemaal heel, maar het filmpje duizelt na 5 keer kijken voor ons nog steeds. Wat een power.