In Nederland klagen we veel dat er te weinig woningen zijn, maar dat betekent niet dat er niks wordt gebouwd. Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 20 juni kun je bij 135 projecten een kijkje nemen. En ja, voor veel mensen zal helaas gelden dat ze kijken bij huizen die ze niet kunnen kopen: maar het bouwproces is wel imposant om te zien.

Dag van de Bouw

Iedereen kent wel een braakliggend stukje dat dan wordt bebouwd. Eerst lijkt het nog jaren een braakliggend stukje, maar dan ineens staat er een hele woontoren op. Het is af en toe indrukwekkend wat de bouw neerzet en zo vlak voor de bouwvak begint kun je een kijkje nemen en alle vragen stellen die er bij je leven als het om de bouw gaat.

Op Dagvandebouw kun je zien waar er projecten zijn in jouw provincie. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn er veel projecten om te bezoeken. Wel wordt het erg warm, dus zorg dat je water meeneemt en ga af en toe bewust in de schaduw staan. Je kunt op deze Dag van de Bouw allerlei rondleidingen krijgen en de bouwers laten je over het algemeen tussen 9 en 13 uur alles weten over wat er wordt gebouwd. Op sommige plekken is dat het aanpakken van gevaarlijke kruispunten en de brug die wordt vernieuwd, op andere plekken is het echt een appartementencomplex dat er wordt neergezet.

Het leuke aan deze dag is dat je achter de bouwhekken mag komen, waar in principe andere mensen niet mogen komen. Ook kun je bouwprojecten bezoeken aan de weg, zoals het grote project Knooppunt De Nieuwe Meer of de A30 tussen Barneveld en Lunteren. Dan kun je op een afgesloten snelweg rondbanjeren.

Het is dus niet zo dat je per se naar een bouwproject hoeft te gaan dat met huizen te maken heeft: je kunt ook prima terecht bij bruggen, wegen en andere bijzondere projecten. In ieder geval is het morgen een warme dag, dus let een beetje op jezelf, maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk om dan juist in en om een gebouw rond te kijken. Helemaal als dat gebouw ook nog jouw appartement bevat.