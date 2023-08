Britten gestart met bouw grootste windmolenpark op zee

Het grootste windmolenpark ter wereld verrijst de komende jaren op zo’n 140 kilometer van de kust van Yorkshire (UK), midden op de Noordzee. Deze week zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de plaatsing van wat in totaal 277 windturbines moeten worden die samen 3,6 GigaWatt aan elektriciteit gaan opwekken. Als alle windmolens geplaatst zijn, dan beslaat Dogger Bank een oppervlakte de bijna even groot Greater Londen, ruim 1.500 vierkante kilometer. Speciaal voor het windolenpark is op de Doggerbank een eiland gebouwd.

Om de 260 meter hoge windmolens naar de plek van het park, Dogger Bank Wind Farm, te verplaatsen, wordt gebruik gemaakt van een speciaal vaartuig, heel toepasselijk Voltaire genaamd, met een hijscapaciteit van 3.200 ton. Het installatieschip is het grootste offshore jack-up installatieschip dat ooit is gebouwd en is het eerste ultra-lage-emissieschip in zijn soort.

CO2-besparing van 1,5 miljoen auto’s

Elke windmolen heeft een capaciteit van 13 MegaWatt. Daarmee kun je zo’n vijf huizen een jaar van stroom voorzien als je bedenkt dat een gemiddeld huishouden zo’n 2.800 KiloWatt per jaar verbruikt. De elektriciteit die elke windmolen met één omwenteling van zijn wieken opwekt, is genoeg om een gemiddeld huis twee dagen van stroom te voorzien.

Als het Dogger Bank windmolenpark volledig operationeel is levert het en jaarlijkse CO2-besparingen op die gelijk is aan de uitstoot van bijna 1,5 miljoen gemiddelde benzineauto's met verbrandingsmotor.