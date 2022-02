Bouw je eigen virtuele Metaverse wereld met Builder Bot

Het Metaverse lijkt toch echt ‘The Next Big Thing’ te worden. Lopen, of zitten, we straks allemaal met een VR-headset op ons hoofd in een virtuele wereld? En maken we die wereld dan zelf? Dat laatste is wat Meta voor ogen heeft met Builder Bot. Een AI-gestuurde tool die het mogelijk moet maken om een virtuele wereld te bouwen, simpelweg door te te vertellen wat je wilt creëren. Om een beeld te krijgen van hoe Builder Bot werkt, heeft Meta gisteravond tijdens een live-event, een demo-video getoond.

Je eigen virtuele Metaverse wereld bouwen

In die demo wordt het bouwen van een virtuele wereld precies zo eenvoudig voorgesteld als het lijkt. Door met spraakcommando’s te vertellen hoe jouw virtuele wereld er uit moet zien, wordt die door Builder Bot in real-time opgebouwd. Als je zegt ‘laten we naar het strand gaan’, dan sta je enkele ogenblikken later ook echt op het strand. Vervolgens kun je bomen, wolken, het geluid van de zee etc. op dezelfde manier ‘creëren’. Natuurlijk ziet alles nog net zo ‘cartoon-achtig’ uit als dat we dat al kennen van andere VR Metaverse werelden, maar cool is het wel.