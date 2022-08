Hoe bouw je een vriendschap op met je collega’s?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die bevriend zijn met hun collega’s gelukkiger, succesvoller en productiever zijn. Maar hoe bouw je eigenlijk een band op met de mensen met wie je dagelijks samenwerkt? Wij geven je 6 tips voor het sluiten van vriendschappen op de werkvloer!

Tip 1: Begin bescheiden

Als je een band wilt opbouwen met collega’s, hoef je heus niet meteen beste vrienden te worden. Om elkaar beter te leren kennen is een kort gesprekje bij de koffieautomaat al meer dan genoeg. Stel jezelf voor aan collega’s die je nog niet kent en begin met werkgerelateerde vragen. Vraag bijvoorbeeld hoe lang iemand al bij je organisatie werkt of wat hij of zij precies doet. Dit soort simpele vragen zijn perfecte ijsbrekers!

Tip 2: Wees je bewust van je lichaamshouding

Uiteraard hoef je jezelf niet anders voor te doen tegenover je collega’s. Toch is het goed je bewust te zijn van je eigen lichaamshouding in gesprekken met collega’s. Veel glimlachen en oogcontact zoeken maken je benaderbaar en laten zien dat je betrokken bent. Dit geldt ook voor het spiegelen van de lichaamshouding: hiermee laat je subtiel zien dat jullie het eens zijn. Je armen over elkaar houden wekt daarentegen juist een gesloten indruk.

Tip 3: Spreek collega’s aan bij hun naam

Het noemen van de naam van je collega maakt een praatje al snel persoonlijker. Het laat zien dat je geïnteresseerd bent en je gesprekspartner specifieke aandacht geeft. Overdrijf dit echter niet; als je iemands naam om de paar zinnen gebruikt, kan dit als dwingend of zelfs intimiderend worden ervaren.

Tip 4: Toon belangstelling

Heb je je collega’s eenmaal wat beter leren kennen, dan is belangstelling tonen de volgende stap op weg naar een bloeiende vriendschap. Een goede manier om betrokkenheid te tonen is het stellen van vragen. Vraag je collega’s naar hun weekend, hoe het met hun gezin gaat of wat ze graag doen in hun vrije tijd. Extra punten scoor je door terug te komen op details uit vorige gesprekken, zoals de naam van hun kinderen of de bestemming van hun vorige vakantie.

Tip 5: Wees behulpzaam

Hulp wordt altijd gewaardeerd. Zie je bijvoorbeeld een collega met een zwaar pakket de trap op lopen? Vraag dan of je een handje kunt helpen. Merk je dat een collega er niet uitkomt met een bepaald project? Bied dan aan om even mee te denken. En als je ziet dat iemand een zware dag heeft, neem dan de tijd om te vragen hoe het gaat en of je hem of haar ergens mee kunt helpen. Dit soort kleine dingen kan een groot verschil maken!

Tip 6: Investeer in teambuilding

Door teambuilding leer je je collega’s op een andere manier kennen én kun je jezelf van een andere kant laten zien. Er zijn op dit gebied ongekend veel mogelijkheden, en het maakt eigenlijk niet eens uit wat je gaat doen. Die ene stille collega kan ineens een ster in bowlen blijken te zijn, terwijl die afstandelijke collega in de escaperoom heel prettig blijkt te kunnen samenwerken. En tijdens een pubquiz merk je dat iedereen weer verstand heeft van een specifiek onderwerp. Het plezier dat je met elkaar maakt en de onverwachte kanten die jullie tijdens teambuilding uitjes van elkaar leren kennen, verdiepen de onderlinge relaties en vriendschappen. Ook voor je werkgever is dit waardevol, omdat bevriende collega’s zoals gezegd gelukkiger en productiever zijn in hun werk. Alle reden dus om te investeren in teambuilding activiteiten!

