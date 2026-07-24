De festivalzomer is in volle gang en meestal aat dat goed, maar het is ook een uitdaging voor festivals om hun hoofd boven water te houden. Reuring in Purmerend heeft het na een dag dichtmoeten vanwege hitte en vervolgens 's avonds te moeten worden ontruimd door onweer bijvoorbeeld erg moeilijk, maar er zijn ook veel andere zaken die meespelen waardoor festivals het niet zomaar redden. Jij als bezoeker of fan van het festival kan daar iets aan doen.

Festivals hebben het moeilijk

Deze week werd bekend dat Kwaku zoals we het kennen gaat stoppen. Het is te hopen dat er een andere vorm wordt gevonden voor het festival om toch door te gaan, maar het zal niet eenvoudig zijn. De kosten zijn namelijk enorm opgelopen. Recent op Haltpop gaf de organisatie het ook aan: de kosten van hekken neerzetten, beveiliging inhuren, lichten ophangen en zelfs het podium zelf lopen enorm op. Hoe zorg je dat jouw favoriete festival kan blijven bestaan? In je eentje lukt dat waarschijnlijk niet, maar je kunt in ieder geval je best doen.

Koop op tijd je kaartje

Het is natuurlijk fijn om het even aan te kijken en die dag zelf te bedenken of je het weer lekker genoeg vindt, je goed in je vel zit, enzovoort, maar je helpt een festival daar niet bij. En jezelf ook niet trouwens. Ten eerste zijn early bird-tickets vaak goedkoper, maar ook zorgt het kopen van zo'n kaartje ervoor dat festivals beter weten hoe goed ze het doen en daarmee kunnen ze ook grotere artiesten boeken. Zet jezelf bijvoorbeeld in de schoenen van zo'n organisator: als iedereen zijn kaartje 1 dag van tevoren koopt, dan kun je natuurlijk niks organiseren. De beste manier om te helpen is dus om op tijd je kaartje te verkopen.

Geef geld uit op het terrein

Dit is natuurlijk voor de hand liggend, maar sommige mensen denken dat de horeca-opbrengsten vooral naar Heineken en Coca Cola gaan, terwijl dat in de realiteit juist heel belangrijk is als inkomstenbron voor festivals zelf. Ja, het is niet tof dat een biertje op een festival zo duur is, maar tegelijkertijd is het beter om een duur biertje te kopen op je favo festival dan thuis te zitten omdat er geen festival is, toch? Plus, als je een early bird-ticket hebt gekocht, kun je de tientallen euro's die je vaak bespaart zien als dat extra geld dat je aan festivalbier kwijt bent.

Bied jezelf aan als vrijwilliger

Als je niet per se wil rondhangen op het festival maar er gewoon bij wil zijn, dan kun je er ook voor kiezen om vrijwilliger te worden. Misschien ben je in je dagelijks leven beveiliger en zou je dat ook wel een dagje op het festival willen doen? Dat bespaart het festival veel geld, terwijl jij toch het festivalsfeertje meekrijgt en dus zorgt dat je het initiatief ondersteunt.

Motiveer je vrienden

Natuurlijk kun je zelf al deze bovenstaande dingen doen, maar het helpt ook als je je vrienden inschakelt om datzelfde te doen. Je zou ook op social media kunnen bijdragen aan de hype rond een festival door vooraf alvast te posten dat je gaat en wat de line-up is, bijvoorbeeld. Het is je favo festival , dus dat moet niet heel ingewikkeld zijn.

Het is dus zeker niet zo dat je alleen je festival kunt helpen door zelf extra geld uit te geven, want als je kan helpen met eerste hulp, beveiliging, bardienst of sociale media, dan zou dat ook al enorm kunnen schelen. Bovendien raak je zo nog meer betrokken bij het festival en dat is ook erg leuk, al moet je er uiteraard wel tijd voor hebben.