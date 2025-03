Red Bull-wingsuitpiloot verplettert drie wereldrecords

Hij vloog al een keer in een actieve vulkaan, maar Red Bull-wingsuitpiloot Sebastian ‘Ardilla’ Alvarez heeft nu weer iets anders indrukwekkends gedaan. Het is bijna niet voor te stellen dat het menselijk lichaam het aankan, maar met een wingsuit aan sprong hij uit een vliegtuig en ging hij sneller dan een formule 1-auto. Hij bereikt een recordsnelheid van 550 kilometer per uur.

Wingsuit

Hiermee is de Chileen waarschijnlijk de snelste mens ter wereld. Of nou ja, in de lucht boven de wereld. Ardilla is zijn bijnaam, wat eekhoorn betekent en natuurlijk een referentie is aan zijn wingsuit, zoals bepaalde eekhoorns dat ook hebben, die ‘flappen’ aan de zijkant van hun lijf. Dit record is niet gewoon even op een vrijdagavond bij een biertje bedacht en de volgende dag uitgevoerd: het heeft vijf jaar gekost om dit mogelijk te maken.

“Het gaat om het breken van drie records in één sprong in een wingsuit,” legt Álvarez uit. “Dit omvat het record voor afstand, snelheid en duur. Deze records zijn verbroken, maar ze zijn altijd individueel geweest: atleten richten zich alleen op afstand, snelheid of duur en ik wilde het naar het volgende niveau brengen, of naar de volgende drie niveaus.”

Weer records gebroken door Red Bull-atleet

Die records breken, dat is helemaal gelukt:

Snelheid: Álvarez haalde een snelheid van 550 km/u (342 mijl/u), waarmee hij sneller vloog dan een F1-auto door gebruik te maken van de straalstromen van de aarde. Het vorige Guinness-wereldrecord stond op 397 km/u (247 mijl/u).

Afstand: Hij legde 53,45 km (33,22 mijl) af – bijna het dubbele van de afstand van het vorige officiële FAI-record van 29,06 km. Dit betekende ook dat hij meer dan een marathonafstand aflegde in iets meer dan 10 minuten.

Tijd: Met een vluchttijd van 11m 1s was de vlucht van Álavarez precies 1,30s langer dan het vorige officiële FAI record van 9m 31s. Hij toonde een buitengewoon uithoudingsvermogen door een lichaamshouding aan te houden die aanvoelde als een plank van twee uur.

Een plank van 2 uur: we vinden 2 minuten al te lang. Enorm indrukwekkend en gelukkig ook opgenomen om terug te kunnen kijken: