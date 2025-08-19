Wat is het verschil tussen Google AI-filmtool Veo en Flow?

Er is enorm veel software die je kunt gebruiken om video’s te maken met AI. De meeste AI-chatbots hebben hun eigen tools en in sommige gevallen hebben techbedrijven er zelfs meerdere. Dat kan voor verwarring zorgen, zoals bij Google’s Veo en Flow. Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de twee.
Het werd gisteren bekend dat er al meer dan 100 miljoen video’s zijn gemaakt met Flow, terwijl Veo als videotool van Google eigenlijk bekender is. Hoe zit dat? Flow heeft een heel ander publiek. Dit hulpstuk voor video’s is gemaakt voor filmmakers, dus niet voor gewone mensen die het leuk vinden om met een prompt even snel een filmpje in elkaar te knallen.
Toch staan de twee ook weer niet helemaal los van elkaar. Veo (specifieker: Veo 3) is het onderliggende model onder Flow. Toch weten mensen Flow wel te vinden dus, want 100 miljoen video’s voor software die nog geen drie maanden geleden werd onthuld is indrukwekkend. Helemaal omdat het ook niet voor iedereen toegankelijk is. Het valt momenteel nog onder Google Labs, wat het niet alleen een testversie maakt, maar ook vaak beperkt beschikbaar. Bovendien moet je er een Google AI-account voor hebben, dus met een gewoon basic-Google One-account kom je er niet.
Veel haken en ogen dus, waardoor die mijlpaal nog specialer is. Overigens is Veo 3 ook niet makkelijk beschikbaar: dat gebruik je binnen de AI-chatbot Gemini, maar het vereist wel een Google AI Pro-account van 21,99 euro per maand. Je hebt daar dus ook een AI-account van Google voor nodig. Maar goed, stel dat je dat hebt, wat kies je dan?
En waarom je dan voor Google zou kiezen om AI-video’s te genereren? Omdat het de eerste is die audio synchroniseert met het beeld. Veo 3 bereikte in nog geen twee maanden al 40 miljoen gegenereerde AI-beelden. Het grootste verschil tussen Flow en Veo 3, naast de doelgroep, is dat Veo 3 meer om losse video’s gaat, terwijl Flow juist draait om het in elkaar zetten van hele films gebaseerd op bepaalde personages in een specifiek universum. Consistent dus. Iets wat ook mist in veel andere videotools.
In de toekomst is het de bedoeling dat Flow zorgt voor meer mogelijkheden binnen Veo 3, waarbij vooral wordt ingezet op het verbeteren van de consistentie. Ook zou Google het graag breder in de markt zetten. Het is zeker nog niet klaar met Flow, maar dus ook niet met Veo.