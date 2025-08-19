Wat is het verschil tussen Google AI-filmtool Veo en Flow?

Er is enorm veel software die je kunt gebruiken om video’s te maken met AI. De meeste AI-chatbots hebben hun eigen tools en in sommige gevallen hebben techbedrijven er zelfs meerdere. Dat kan voor verwarring zorgen, zoals bij Google’s Veo en Flow. Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de twee.

Flow versus Veo

Het werd gisteren bekend dat er al meer dan 100 miljoen video’s zijn gemaakt met Flow, terwijl Veo als videotool van Google eigenlijk bekender is. Hoe zit dat? Flow heeft een heel ander publiek. Dit hulpstuk voor video’s is gemaakt voor filmmakers, dus niet voor gewone mensen die het leuk vinden om met een prompt even snel een filmpje in elkaar te knallen.

Toch staan de twee ook weer niet helemaal los van elkaar. Veo (specifieker: Veo 3) is het onderliggende model onder Flow. Toch weten mensen Flow wel te vinden dus, want 100 miljoen video’s voor software die nog geen drie maanden geleden werd onthuld is indrukwekkend. Helemaal omdat het ook niet voor iedereen toegankelijk is. Het valt momenteel nog onder Google Labs, wat het niet alleen een testversie maakt, maar ook vaak beperkt beschikbaar. Bovendien moet je er een Google AI-account voor hebben, dus met een gewoon basic-Google One-account kom je er niet.