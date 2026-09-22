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cybertrucktesla

AI-chatbot Grok komt nu naar je Tesla, als je 300 euro per maand betaalt

Automotive23 sep , 1:16doorLaura Jenny
De AI-agent Grok is nu in Tesla's beschikbaar. Het is mogelijk in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten mogelijk om het te gebruiken, omdat er in Europa toch wat andere regels kleven aan AI. Maar er worden in ieder geval al volop video's gedeeld van mensen die de Grok Bot gebruiken om Starbucks voor ze te bestellen. Het is op dit moment alleen voor SuperGrok Heavy-abonnees beschikbaar, waar mensen 300 dollar per maand aan betalen. Er zullen dan ook, als het al in Nederland beschikbaar was, weinig mensen zijn die dit abonnement hebben.

Grok in je Tesla

Grok heeft zichzelf niet heel populair gemaakt (of juist wel...) omdat het eerder dit jaar toestond om naake deepfakes te maken van mensen. Dat werd niet bepaald goed ontvangen, zeker niet omdat je dit soort dingen ook van kinderen kon maken. Maar goed, Starbucks bestellen klinkt in ieder geval een stuk onschuldiger. En vergeleken bij abonnementsgeld van 300 dollar per maand is een koffietje van 10 dollar natuurlijk een koopje.
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