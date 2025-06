Exclusieve kans: Renault 5 Turbo 3E te zien in RNLT. Brandstore Rotterdam

De Renault 5 Turbo 3E, de ‘mini-supercar’ die de geest van de legendarische Renault 5 Turbo en Turbo 2 doet herleven, is onderweg op een roadshow door Europa. Van zaterdag 28 juni tot en met dinsdag 1 juli is dit spectaculaire model exclusief te bewonderen in de RNLT. Brandstore in Rotterdam.

Een iconisch model in Rotterdam

Na eerdere stops in de RNLT. brandstores in Parijs en Brussel, is het nu de beurt aan Rotterdam om de Renault 5 Turbo 3E te verwelkomen. Klanten van de RNLT. brandstore krijgen de kans om dit unieke design van dichtbij te bekijken. Ook kunnen bezoekers plaatsnemen in een speciaal ontwikkelde racesimulator, die een meeslepende ervaring biedt en de prestaties van de auto op realistische wijze tot leven brengt.

Meer dan alleen de Renault 5 Turbo 3E

Naast de iconische Renault 5 Turbo 3E staat in de RNLT. brandstore ook de Renault 5 E-Tech electric in de schijnwerpers. Bovendien is er een uitgebreid assortiment merchandise uit de Renault The Originals collectie beschikbaar. Met producten variërend van schaalmodellen en (sport)kleding tot speelgoed en speciale verzamelobjecten.