De Renault 4E Tech-electric kan opnieuw een succes worden

Het houdt maar niet op bij Renault. Het merk is duidelijk met een gigantisch marktofffensief bezig en doet dat echt op alle posities. Want niet alleen bij het merk zelf, ook Dacia en Alpine verrassen met nieuwe modellen die heel specifiek zich richten op een doelgroep. De laatste hoogtepunten zijn de introductie van de Dacia Bigger en de Renault 5, de epische opvolger van het succesvolle ‘vijfje”.

Maar dat lijkt allemaal nog niet genoeg want in het museum van Renault staat nog een oud succesnummer, de ‘vier’, de Renault 4. Het is oktober 2025, en het Franse merk meldt zich opnieuw. Dit keer met de nieuwe Renault 4E Tech-electric, en dat kan zomaar nog een nieuw succes worden. Maar laten we eerst even een sprong in het verleden maken.

De Renault 4 werd in de jaren zestig gelanceerd als antwoord op de grote maatschappelijke veranderingen die gaande waren. De wereld verstedelijkte in rap tempo, de middenklasse groeide en vrouwen kregen meer vrijheid en mogelijkheden. De Renault 4 paste perfect in deze nieuwe realiteit: een auto voor iedereen, voor elke gelegenheid – een symbool van vrijheid en eenvoud. Het was een auto die de tijdsgeest perfect aanvoelde, ontworpen om toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht hun achtergrond en werd uiteindelijk een icoon van zijn tijd.

De metamorfose van een icoon: Renault 4 E-Tech electric

De Renault 4 E-Tech electric, die tijdens de Autosalon van Parijs in 2022 werd onthuld als de 4EVER Trophy conceptauto, is een moderne interpretatie van een klassieker. Deze volledig elektrische en connected auto omarmt het DNA van het origineel, maar is klaar voor de wereld van vandaag. De E-Tech electric is meer dan alleen een vervoermiddel; het is een auto die gezien mag worden. Het retro-futuristische design, gecombineerd met het open canvas schuifdak genaamd Plein Sud, ademt een gevoel van vrijheid en avontuur. Het modulaire interieur en de royale bagageruimte maken het een auto die perfect aansluit bij de moderne levensstijl en de behoeften van de bestuurder.

Renault 4 in 2025

De Renault 4 E-Tech electric is een auto die barst van de moderne technologie. Van ADAS-systemen voor verbeterde veiligheid tot de openR-link en de avatar Reno, deze auto biedt een eigentijdse rijervaring. Met al deze technologieën is het een elektrische auto die klaar is voor de volgende generatie bestuurders. Het model combineert het praktische karakter van de oorspronkelijke Renault 4 met de technologie en innovatie van nu, waardoor hij perfect is voor de moderne automobilist.

Een visie op de toekomst in 1956

Het verhaal van de Renault 4 begon in 1956 toen Pierre Dreyfus, de toenmalige CEO van Renault, de auto-industrie op zijn kop zette. Hij wilde een auto met “volume”, niet in de zin van grootte, maar in termen van veelzijdigheid. Terwijl de industrie zich nog richtte op traditionele sedans met motoren achterin, stelde Dreyfus een auto voor die geschikt was voor het veranderende leven van de mensen. De Renault 4 werd een veelzijdige auto die zowel in de stad als op het platteland tot zijn recht kwam, voor werk en vrije tijd, voor mannen en vrouwen. Het werd een symbool van een nieuw tijdperk.