Rijden met de Renault Scenic E-Tech Electric Car of The Year in Spanje

Het zal je misschien niet ontgaan zijn; de Renault Scenic E-Tech Electric heeft de titel Car of the Year 2024 gekregen. En dat dat niet geheel onterecht is, ervaarden wij zelf aan de Spaanse Costa del Sol, waar wij met deze superstille Renault mochten sturen door Spaanse dorpen, bergen en langs zee. In 1996 kwam de Renault Scenic als eerst compacte MPV op de markt. In mijn ogen destijds de perfecte gezinsauto, die dan ook een aantal jaren later direct werd aangeschaft na de komst van een vierde gezinslid. De Scenic was ideaal met veel ruimte achterin en natuurlijk opklapbare tafeltjes, waarop de kinderen lekker konden spelen, de beker kwijt konden etc. Geweldig voor lange autoritten natuurlijk.

Renault Scenic E-Tech stijlvol en comfortabel.

Wij rijden in Spanje met de Iconic, wat dan ook wel meteen de meest dure uitvoering is, met een prijskaartje van € 51.670. Het interieur van de Renault Scenic E-Tech is niet alleen erg stijlvol, maar ook zeer comfortabel. De auto oogt laag, maar de binnenruimte is ook voor lange mensen ruim genoeg. Achterin is de stoelzitting wel wat kort, maar doordat je de benen onder de voorstoel nog goed kwijt kan, is het goed te doen.



Geen tafeltjes achter de voorstoelen meer, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door een geweldig middenconsole, waarin niet alleen twee cupholders zijn verwerkt, maar ook aan beide zijden een op de passagier gerichte steun voor een telefoon, waardoor deze gebruikt kan worden als beeldscherm tijdens het rijden en zelfs een sleuf voor een tablet zodat beide passagiers op een groot scherm kunnen kijken. Uiteraard met usb poorten om ook meteen te kunnen opladen. Voorin is er een vak om je telefoon draadloos te laden.

Solarbay panoramadak

Het Solarbay panoramadak is innovatief verduisterend. Deze is deels of volledig open of dicht te zetten en dan niet door een schuifdak, maar door een aanpassing in het glas. Hans Klok is er niets bij, het lijkt wel magic. Door middel van elektrische velden verplaatsen moleculen zich door het glas, waardoor binnen enkele seconden het glasoppervlak geheel of deels verduistert en beschermt tegen de zon. Geen overbodige luxe overigens in het zonnige Spanje. Passagiers achterin kunnen zelf kiezen of zij hun hemel lichter of ondoorzichtiger willen hebben. Elk deel is namelijk onafhankelijk te regelen.