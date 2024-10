Renault Symbioz Iconic E-Tech Full Hybrid 145 is slim bedacht

Renault heeft inmiddels een aardige vloot met SUV’s op de weg rijden. Een van de laatste uitvoeringen is de Renault Symbioz die zich strategisch positioneert als een model tussen de Renault Captur en de grotere Renault Austral. De Symbioz heeft 4 uitvoeringen die vooral te maken met de accessoires en styling. Onderhuids is het altijd een E-Tech Full Hybrid 145 met zoals de naam al doet vermoeden met een hybride aandrijflijn.

De naam Symbioz is door Renault gekozen als een symbiose tussen auto, technologie, en omgeving. Het Franse merk wil met dit model benadrukken hoe auto’s in de toekomst volledig geïntegreerd kunnen zijn in het dagelijks leven, inclusief de connectie met je woning, slimme infrastructuur en duurzame energieoplossingen. Als je het leest vraag je je wel af waarom er dan toch geen stekker aan deze Symbioz zit of is deze uitvoering een voorbode van een volledige elektrische versie? We gaan het zien.

Renault Symbioz

De Renault Symbioz staat ook voor ruimte, technologie en duurzaamheid met een wat meer luxe design. Daarmee is de Symbioz een aantrekkelijke keuze voor wie op zoek is naar een middenweg tussen een compacte auto met net wat meer ruimte en prestaties. Hij zal letterlijk met voorbedachten rade in de markt zijn gezet om ook in dit (prijs)segment een stevige concurrent te kunnen aanbieden.

Een ander argument kan zijn dat de Captur, overigens ook te bestellen met dezelfde aandrijflijn, wel heel erg compact is. Wilde je meer, dan was de Austral de volgende stap die ook gelijk flink wat meer kost. De bestaande Captur rijders, dat zijn er inmiddels meer dan 1.2 miljoen waarvan er 45.000 in Nederland, hebben er een nu een prima keuze bij binnen hun eigen merk. De Symbioz vult een (SUV) gat en voorkomt dat de trouwe Renault-rijder die iets meer ruimte en luxe wilt niet bij de buren gaat lopen shoppen.