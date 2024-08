Renault Symbioz, auto en gezin in symbiose!

De elektrische Renault Symbioz is met recht het toonbeeld van symbiose. Het hele gezin past erin, inclusief alle bagage. Meer heb je niet nodig. Maar de Symbioz geeft je wel meer.

C-segment met alles erop en eraan

Deze in het C-segment compacte SUV is rond, vierkant, zacht en hard, alles is in sync in deze gezinsauto. De Renault Symbioz E-Tech full hybrid is ruim en de achterbank is modulair opgebouwd, die kun je ruim 16 centimeter verschuiven waardoor een royale bagageruimte (tot 624 liter) ontstaat. En met, wat wij persoonlijk altijd heel fijn vinden, een elektrisch bedienbare, handsfree achterklep. Met een strak design, vooral dynamisch design, wil je met deze SUV gewoon op pad. Het interieur is herkenbaar met details die we ook zien in de nieuwe Rafale en de Scenic. Bijvoorbeeld het 11-inch touchscreen, het dashboard met geborsteld aluminium, de toerenteller en het fijn gevormde stuur. Het doet luxe aan. Maar ook in het exterieur zien we details van die andere twee grote telgen uit de Renault-familie.

En wat maakt de Renault Symbioz dan uniek?

Nou, best veel eigenlijk. Wat eruit springt is, is het feit dat de Symbioz voor 42% recyclebaar is. Met duurzaam materiaalgebruik, bijvoorbeeld zachte net leer-lijkende TEP-bekleding in plaats van leer met luxe afwerkingen, denk aan gouddraad in de stiksels. Maar wat echt uniek is vooral dat ‘ie ondanks dat de SUV full hybrid is nog geen 1.500 kilo weegt. Nog een bijzonder aspect: Je krijgt op de Symbioz het Solarbay panoramadak. Automatisch, met een druk op de knop, wordt je dak lichter en donkerder en je auto dus koeler of warmer. Ook een handige features zijn de openR link multimediasysteem met geïntegreerde Google-services, 50 toffe apps op je touchscreen, negen Harman Kardon-speakers en, dat de Symbioz handig opzij duikt in de file als er een motorrijder aankomt.

Maar, is dit het toppunt van veiligheid? Voor de motorrijder sowieso. Ik weet niet of we er niet gewoon heel hard van schrikken als de auto ineens uit zichzelf opzij gaat. Nog een vet itempje: de ‘smoke glass finding’-achterlichten. En als we dan toch een minpuntje moeten vinden: het bereik van 1.000 km WLTP. Dat doet z’n broer, de Rafael beter (1.100 km WLTP). Maar in de stad rijd je met de Renault Symbioz E-Tech full hybrid tot 80% van de tijd elektrisch. Zo bespaar je tot 40% op brandstof. Afhankelijk van je rijstijl natuurlijk. En een pluspuntje nog even dan: My Safety Switch. Dit is een knop waarmee de voorkeursinstellingen voor de rijhulpsystemen tegelijkertijd geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. En dat wil je soms.