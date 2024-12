2024 het jaar van Renault en Luca de Meo

De afgelopen 12 maanden waren belangrijk voor het succes van de elektrische auto (EV), maar of dit het absolute succesjaar is, hangt af van hoe je succes definieert. Een belangrijke reden is dat autofabrikanten meer EV’s op de markt brengen in het middensegment, waardoor elektrisch rijden toegankelijker wordt.

Dat geldt wat minder voor hybride auto’s die een belangrijke overgangstechnologie zijn, maar juist onder druk staan door de groeiende dominantie van volledig elektrische voertuigen. Hier speelt ook dat landen langzaam hun financiële stimulansen van plug-in hybrides (PHEV’s) verleggen naar volledig elektrische auto’s. In Europa en China verdwijnen subsidies voor PHEV’s geleidelijk.

Vooral de grote autoconcerns staan onder ongekende druk om zich aan te passen aan de razendsnelle veranderingen in de industrie. Aan de ene kant zijn er strikte emissieregels en ambitieuze deadlines voor elektrificatie, en aan de andere kant stijgt de concurrentie van pure EV-spelers zoals Tesla en de snelgroeiende Chinese merken.

Deze ontwikkelingen vereisen gigantische investeringen in nieuwe technologieën, batterijfabrieken en laadnetwerken, terwijl veel fabrikanten ook te maken hebben met uitdagingen zoals stijgende grondstofprijzen, leveringsproblemen en een dalende winstgevendheid van hun traditionele modellen.

Te midden van deze turbulentie weet Renault opvallend goed stand te houden. Het concern heeft niet alleen een duidelijke strategie voor elektrificatie, maar richt zich ook op betaalbare EV’s en een slimmere verdeling van investeringen. Hierdoor lijkt het alsof Renault de druk beter weet te managen dan veel van zijn concurrenten. En dat laatste heeft alles te maken met een – volgens velen – geniale CEO Luca de Meo.

Luca de Meo visionair achter het succes van Renault

Als er één naam is in 2024 die de aandacht op zich heeft weten te vestigen in de autowereld, dan is het Luca de Meo. De Italiaanse topman is op dit moment de opperbaas bij Renault en is dé grote aanjager achter het succes van de Franse autoconcern.

Luca De Meo is geen onbekende in de auto-industrie. Hij studeerde aan de gerenommeerde Bocconi Universiteit in Milaan en begon zijn carrière bij Renault, om vervolgens te werken voor onder meer Toyota, Fiat, Alfa Romeo en de Volkswagen Group. Bij Fiat was hij onder andere verantwoordelijk voor de relaunch van de iconische Fiat 500. Later, als marketingdirecteur voor de Volkswagen Group, bouwde hij verder aan de merkstrategie van VW, Audi, Škoda en Seat.

Zijn grootste wapenfeit vóór Renault was zijn tijd als CEO van Seat. Onder zijn leiding werd Seat van een wat ondergeschoven kindje in de VW-stal getransformeerd tot een merk met een veel duidelijker identiteit. Daarbij werd onder zijn leiding het sportieve submerk Cupra geïntroduceerd. Op dit moment misschien wel het meest kansrijke merk van het concern.