Nieuwe Alpine A290 is een elektrische hot hatch

Alpine heeft voorafgaand aan de 24 uur van Ler Mans officieel de nieuwe A290 onthult, het eerste model uit de Alpine Dream Garage. Het concept dat door Alpine is geïntroduceerd om een complete en exclusieve beleving te bieden aan autoliefhebbers en klanten van het merk.

Het is duidelijk dat Alpine emotie en merkbeleving wil combineren en tegelijkertijd ook nog een statement wil maken over elektrificatie. Dan is het podium van de 24 Uur van Le Mans zo’n beetje de ultieme plek. Daarbij heeft het merk een rijke geschiedenis in de autosport, vooral in de 24 Uur van Le Mans. Alpine won in 1978 al de mooiste race ter wereld met de Alpine A442B. Die overwinning was op dat moment een hoogtepunt in Alpine’s autosportcarrière en heeft de reputatie als fabrikant van super sportieve auto’s alleen nog maar meer verstrekt.

Alpine A290

Bijna een halve eeuw later lanceert Alpine de A290, een model dat is gebaseerd op het nieuwe elektrische platform van de Renault 5. Dit betekent dat de A290 voor een groot deelt de technologie en innovatieve basis deelt met de elektrische Renault 5.

De Alpine A290 is de eerste elektrische hot hatch van het merk en tevens het prille begin voor een compleet assortiment volledig elektrische modellen gebaseerd op de filosofie van de Alpine Dream Garage. Dit concept moet de internationale groei- en ontwikkelingsambities van het Franse merk gaan ondersteunen. De komende jaren komen er nog 7 nieuwe modellen uit onder het label van Alpine. Het moederbedrijf Renault ziet dus heel veel toekomst in het herpositioneren van Alpine in de markt. En dat voor een automerk dat nog maar 3 jaar geleden leek stil te staan.