Een mooie mijlpaal: 100.000 keer Alfa Romeo Tonale

Internationale erkenning voor de Tonale

Sinds zijn debuut krijgt de Alfa Romeo Tonale lovende reacties, zowel van consumenten als de vakpers. Zo werd het model uitgeroepen tot ‘Europe Car 2023’ door de Italiaanse journalistenvereniging UIGA. Ook het gerenommeerde tijdschrift Quattroruote bekroonde de Tonale tot ‘Nieuwe Auto van het Jaar 2023’.

In de Verenigde Staten gaf het Green Car Journal de auto de titel ‘Green SUV of the Year™ 2024’, vanwege zijn milieuvriendelijke aandrijving en efficiënte ontwerp. Ook in Duitsland is de Tonale populair. Lezers van AUTO Straßenverkehr kozen hem tot ‘Family Car of the Year 2024’. Daarnaast won hij bij Auto Motor und Sport de titel voor beste niet-Duitse compacte SUV/offroader in de verkiezing ‘Best Cars 2025’.

Tonale in Nederland

De Tonale doet het ook goed in ons land. De plug-in hybride is de populairste versie onder Nederlandse kopers. Deze uitvoering combineert elektrische rijmogelijkheden met het praktische bereik van een verbrandingsmotor. Het model is leverbaar vanaf €49.950, waarmee Alfa zich positioneert in het midden van de populaire C-SUV-markt.

Deze SUV past goed in de huidige tijd, waarin zowel duurzaamheid als rijplezier belangrijk zijn. De elektrische actieradius van de PHEV-variant maakt hem bovendien geschikt voor dagelijks woon-werkverkeer zonder uitstoot.