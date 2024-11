De mooiste auto’s uit de geheime collectie van Alfa Romeo

We deelden recent al met je welke mooie verhalen er te vertellen zijn over de auto’s in het Alfa Romeo-museum, maar er is nog veel meer te zien in dat museum. Voor sommige mensen worden namelijk ook de poorten opengedaan om de ‘geheime collectie’ te bekijken. Dit is als het ware een soort opslag van auto’s die ook nog tot de collectie van het museum behoren, maar om wat voor reden dan ook (nog) niet op de vloer staan. Soms zijn het ‘dubbele’ auto’s, soms zijn het kwetsbare auto’s, soms auto’s die wel een mooi verhaal hebben, maar wat niet per se in de verhaallijn uit het museum past: er kunnen veel redenen zijn voor auto’s om in het geheime gedeelte van het museum terecht te komen.

De ‘geheime collectie’ van het Alfa Romeo Museum

Nieuwsgierig wat daar dan zoal te zien is? Dat hebben we van dichtbij bekeken. Het is wat minder makkelijk fotograferen omdat de auto’s vrij dicht op elkaar geparkeerd staan en niet de mooie lampen op zich hebben gericht zoals in het museum, maar het design voert altijd de boventoon. We laten je hieronder zien welke mooie vondsten we hebben gedaan in die exclusieve collectie. Veel kijkplezier!