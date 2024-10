Lancia herpakt de rallygeest met Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Je kent de Ypsilon van Lancia misschien niet als de meest spannende auto op de wereld, maar daar komt misschien wel verandering in door dit artikel. De Ypsilon is terug en heeft meerdere gedaantes. We reden mee met een rallyrijder in de allernieuwste Ypsilon. Echt waar, namelijk de Ypsilon Rally 4 HF.

Rallyfans kennen Lancia goed

Wie er in de jaren 70 tot en met begin jaren 90 rallyfan was, was automatisch ook fan van het merk Lancia. De Italiaanse renstal heeft met zijn 10 constructeurskampioenschappen meer gewonnen dan elk ander merk in de sport. Het grootste succes van Lancia was de Delta Integrale. Deze auto won in totaal 46 rally’s, wat hem niet alleen de beste Lancia maakt, maar ook de best presterende rallywagen in de geschiedenis van de sport.