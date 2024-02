Hier is de nieuwe elektrische Lancia Ypsilon

Het was lang wachten op de nieuwe Lancia Ypsilon, maar we mochten ‘m afgelopen week in Milaan aanschouwen. We zagen Lancia in 2017 uit de Nederlandse showrooms verdwijnen, maar: she is back, more beautiful than ever! Of zoals de Italianen zeggen: Bellissima!

Met een goede kont, dito voorkant en een wel heel bijzonder interieur, komt de Ypsilon het Nederlandse straatbeeld weer in. En misschien dat deze nieuwe elektrische Lancia Ypsilon zich nog wel het meeste onderscheidt in het interieur. Of nee, de omvang. Want de Ypsilon is fors gegroeid: van het a-segment naar het b-segment. Lancia heeft trouwens met de komst van de Ypsilon gelijk even subtiel zijn logo aangepast: moderner en strakker.