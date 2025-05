Alfa Romeo Junior Veloce het Italiaanse antwoord op de vraag die niemand durft te stellen

Veloce 280, stiekem bloedserieus snel

De prestaties zijn serieus: 0-100 km/u in 5,9 seconden is in dit segment gewoon snel. Ter vergelijking: de Abarth 600e zit rond de 6,0 seconden, met 240 pk. Alpine heeft de A290, goed voor 220 pk, maar dan in een lichter jasje. Alfa’s verschil zit ‘m in die Italiaanse mix van bravoure en iets meer finesse: je kúnt er hard mee, maar het hoeft niet. Zelfs stilstaand is hij best cool. En dat is knap voor een elektrische hatchback.

Visueel klopt het plaatje daarom wel. De nieuwe interpretatie van de klassieke Scudetto-grille is strak en herkenbaar. De achterzijde is compact en gespierd. Binnenin krijg je kuipstoelen, alcantara accenten en een digitaal dashboard dat gelukkig niet eruit ziet alsof het een iPad is. Alles voelt en oogt sportief.

Alfa heeft zelfs een eigen ‘Sound machine’ ontwikkeld voor artificiële motorgeluiden. Puristen zullen ongetwijfeld gruwelen, maar wie het geluid hoort in deze Veloce, snapt dat het niet om imitatie gaat. Dit is geen soundbar, dit is theater.

De Abarth 600e type kleine pestkop met een grote smoel

De vergelijking met de Abarth 600e is logisch, want ze delen het platform, de batterij en zelfs een deel van de binnenruimte. Maar het karakter verschilt. Waar de Alfa je charmeert met Italiaanse flair, probeert de Abarth je te intimideren met zijn gifkikker-look. De Abarth heeft 240 pk, is lichter, korter en feller. Daardoor misschien iets meer kartgevoel, maar ook wel minder subtiel. Je koopt een 600 Abarth als je altijd te laat bent, en daar dan ook nog trots op bent tot ergenis van anderen. Soms is een een blog echt persoonlijk.

De Alfa Romeo junior 280 Veloce koop je omdat je te laat bént, maar dan in stijl, met een Ray-Ban zonnebril op en Eros Ramazzoti uit de speakers. In een tijd waarin alles elektrisch en efficiënt moet zijn, is de Alfa Romeo Junior Veloce een welkome uitzondering. Hij is snel, eigenzinnig, stijlvol en een tikje theatraal. Precies wat je hoopt van een Alfa. Hij is net wat volwassener dan zijn Abarth-broertje en net wat frivoler dan de Franse concurrentie uit Dieppe.

Is het de leukste Italiaanse auto van dit moment? Als je het mij vraagt: ja. Omdat hij meer is dan een auto. Hij is een humeur op wielen (zie de brede glimlach uit de eerste alinea) en verrassend sportief. Alfa Romeo het is liefde die nooit meer over gaat.