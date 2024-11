Abarth 600e: is de elektrische schorpioen zijn logo waard?

De Abarth 600e komt in twee smaken: de Turismo met 240pk en de Scorpionissima met 280pk. Behalve de motor en de output in pk’s is de Scorpionissima net nog iets completer in opties en in design. Zo heeft deze Scorpionissima de mogelijkheid tot een unieke kleur paars, wat hem overigens heel goed staat. En ook zijn bij deze versie de grote Alcon-remklauwen uitgevoerd in een soort giftig groen wat er juist tegen het paars echt uitspringt.

Vanbinnen gaat het feestje verder bij de Scorpionissima. Ten opzichte van de Turismo-versie is deze uitgevoerd met andere interieurdelen en hele mooie Sabelt-kuipstoelen. De Turismo-versie heeft ook prima sportstoelen, maar deze Sabelt-stoelen alleen al zijn de upgrade naar de gelimiteerde Scorpionissima meer dan waard. Verder heeft de 600e een sportief stuur met alcantara, geperforeerd leer, en een 12 uurs markering uitgevoerd in hetzelfde giftige groen als de remklauwen. Deze Scorpionissima uitvoering is wel gelimiteerd op 1949 exemplaren, een knipoog naar het oprichtingsjaar van Abarth.