Een Lucid Air op de oprit, maar liever niet de nieuwprijs betalen? Dat wordt vanaf nu iets makkelijker. Lucid begint in Nederland met de verkoop van officieel gecertificeerde tweedehands auto's. Onder de naam Lucid Recharged worden gebruikte exemplaren rechtstreeks met garantie en na een uitgebreide technische controle aangeboden.

Nederland behoort tot de eerste vier Europese landen waar Lucid het occasionprogramma introduceert. Ook in Duitsland, Zwitserland en Noorwegen gaat Lucid Recharged van start.

Eerst alleen de Lucid Air

Voorlopig bestaat het aanbod uitsluitend uit gebruikte exemplaren van de Lucid Air. De elektrische sedan is inmiddels enkele jaren in Europa verkrijgbaar, waardoor er langzaamaan een interessante occasionmarkt begint te ontstaan.

Later moet ook de Lucid Gravity aan het programma worden toegevoegd. Die elektrische SUV is een stuk nieuwer en zal daardoor logischerwijs nog niet direct in grote aantallen als occasion beschikbaar zijn.

Interessanter is wat Lucid precies onder een gecertificeerde occasion verstaat. Niet iedere gebruikte Air komt namelijk in aanmerking.

Maximaal vijf jaar oud en minder dan 100.000 kilometer

Een auto mag voor Lucid Recharged maximaal vijf jaar oud zijn en minder dan 100.000 kilometer hebben gereden. Vervolgens voert Lucid een inspectie uit die uit maar liefst 163 controlepunten bestaat.

De auto wordt waar nodig gereviseerd om aan de verkoopstandaarden van Lucid te voldoen. Een koper krijgt bovendien de inspectiedocumentatie te zien, zodat duidelijk moet zijn in welke staat de auto verkeert en wat de geschiedenis ervan is.

Daarmee probeert Lucid een van de onzekerheden bij het kopen van een gebruikte elektrische auto weg te nemen. Zeker bij relatief jonge EV-merken kan het voor kopers lastig zijn om te beoordelen wat ze precies aan een tweedehands exemplaar hebben.

Minimaal een jaar garantie

Een belangrijk onderdeel van het programma is daarom de garantie. Een Lucid Recharged-auto behoudt de eventueel resterende fabrieksgarantie en krijgt daarnaast minimaal één jaar garantiedekking van Lucid.

Ook pechhulp is gedurende minimaal een jaar inbegrepen.

Dat maakt de aanschaf wezenlijk anders dan wanneer je een gebruikte Lucid via een willekeurige handelaar koopt. Lucid inspecteert en reviseert de auto zelf en blijft na de verkoop betrokken bij de garantie.

Volgens Lawrence Hamilton, President Europa bij Lucid, moet het programma het bezit van een Lucid bovendien voor een grotere groep klanten bereikbaar maken.

Interessant voor de Nederlandse occasionmarkt

Voor Lucid kan een officieel occasionprogramma belangrijk zijn. De Air bevindt zich met zijn prijsstelling in het hogere segment van de EV-markt, waardoor gebruikte exemplaren voor een heel andere groep kopers bereikbaar kunnen worden.

Bovendien zijn elektrische auto's inmiddels nadrukkelijk onderdeel van de occasionmarkt. Daarbij kijken kopers niet alleen naar kilometerstand en algemene staat, maar bijvoorbeeld ook naar garantie, accupakket en de ondersteuning die een fabrikant na aankoop biedt.

Met Recharged probeert Lucid daar meer zekerheid omheen te bouwen.

Het actuele Nederlandse aanbod verschijnt rechtstreeks in de online voorraad van Lucid. Nieuwe occasions worden toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

Voor wie een Air altijd interessant vond maar bij de nieuwprijs afhaakte, kan het dus de moeite waard zijn om die voorraad de komende tijd eens in de gaten te houden.