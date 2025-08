Tweedehands Tesla’s hebben het moeilijk: dit is waarom

Before Elon went crazy

Na 300.000 kilometer zou een Tesla 10 procent minder capaciteit hebben. Daarnaast moet je rekening houden met het veranderen van eigenaar in de Tesla-app dat even kan duren. Maar verder is er op zich niks mis met een tweedehands Tesla: hoe komt het dan dat mensen er minder naar zoeken? Dat is toch wel dezelfde reden als waarom mensen volop met een ‘‘I bought this car before Elon went crazy’-stickers op hun bolides plakken.

Er was zoveel aandacht voor Musk met al zijn politieke ambities, die vervolgens ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen toen hij ruzie kreeg met de Amerikaanse president Trump. Er waren zowel mensen die Elon Musk-fan af waren door zijn tijd in de Amerikaanse regering als mensen die juist teleurgesteld waren door de ruzie, dus dat heeft waarschijnlijk dubbel invloed gehad op wat er nu met de verkopen van Tesla’s gebeurt. In de eerste helft van 2024 werden er tweemaal zoveel Tesla’s geregistreerd in Nederland als in de eerste helft van 2025. Het waren er alsnog 6.881, maar het waren er eerder dus bijna 14.000.

Ook elders in de wereld gaat het niet lekker met Tesla: zelfs in thuisland Amerika niet. Mensen zijn niet meer trouw aan het merk. Dat lijkt ook in Nederland het geval. Eigenlijk jammer als het om de tweedehands markt gaat, want de prijs van bijvoorbeeld een tweedehands Model 3 is enorm gedaald omdat er zoveel voormalig lease-auto’s ‘vrijkomen’. Wat er vervolgens gebeurt is dat er veel auto’s worden geëxporteerd. Je zal Tesla’s dus ook minder vaak in het Nederlandse straatbeeld zien. Dat is overigens niet alleen omdat het met de Tesla’s niet heel lekker gaat: het komt ook omdat steeds meer concurrenten met goede elektrische auto’s komen. Het Chinese BYD verkoopt bijvoorbeeld al meer auto’s in Europa dan Tesla.