Ford gaat het helemaal anders aanpakken met zijn elektrische auto’s

Tegelijkertijd heeft het merk een heel ander DNA dan dat van Musk. Tegelijkertijd is het de vraag of dit niet een heel Amerikaans feestje wordt. Ford zou van plan zijn een goedkopere pick-up truck op de markt te brengen in 2027. En hoewel er ook in Nederland genoeg pick-ups rondrijden, is het altijd afwachten of zo’n bolide de oversteek zal maken. We hopen het wel, want na ons recente IJsland-avontuur met de Ranger weten we dat Ford het zeker in zich heeft met een goede pick-up te komen.

Andere plannen

In ieder geval is het nodig dat Ford zijn plannen aanpast: niet alleen worden er door de hele industrie dalende winsten gemeld terwijl de verkopen stijgen, bij Ford werd het vorige kwartaal zelfs verlies gedraaid. Wat daarin meespeelt zijn de handelstarieven die dit jaar onder druk staan. Reden voor het merk om zijn voorspelling voor dit jaar aan te passen van 7 tot 8,5 miljard euro naar 6,5 tot 7,5 miljard.

Tijd voor het merk dus om meer de concurrentie op te zoeken met Chinese automakers, die met hun goedkopere elektrische auto’s grote successen boeken. Vooral elders in de wereld: in Amerika is het bijna niet te doen om een Chinese auto op de markt te zetten door het pro-Amerikaanse beleid van Trump. In ieder geval is Ford onder andere van plan om hun fabrieksprocessen aan te passen, dus het gaat niet alleen om het maken van nieuwe bolides, maar ook om een structureel verhaal. 11 augustus horen we het.