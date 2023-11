Roadtrip met een Ford Mustang Mach-e GT naar de Algarve

Het is niet de eerste keer dat we naar de Algarve rijden, en ook zeker niet de eerste keer dat we dit met een elektrische auto doen. Lange afstanden en de zuidelijke landen lijken echter nog steeds veel EV-rijders af te schrikken, maar dat is volstrekt onnodig.

Dit jaar rijden we de route met een Ford Mustang Mach-e GT. Voor ons een auto met een verhaal dat teruggaat naar 2019. Het is 18 november als we in een hanger op de Hawthorne Municipal Airport bij Los Angeles, op een steenworp afstand van Elon Musk zijn Space X, kennis maken met de Mustang Mach-e. Zelden maakten we zo’n show mee, een Ford Mustang met een stekker, de wereld stond op z’n kop. Vanaf die dag was het duidelijk dat Ford vol inzet op de productie van elektrische auto’s met de Mach-e als hoogtepunt.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en is ook de Mach-e vier jaar ouder en volwassen. Met de keuze voor meerdere batterij-pakketten, al of niet met een AWD of zelfs een GT-uitvoering. Onze roadtrip maken wij met een Mustang Mach-e GT met een extended range batterij en een systeemvermogen van 358 kW (487 pk). En de range, die maakt ons niet uit omdat je met deze Mach-e moeiteloos een rit van 2.500 km kunt maken naar de zuidkust van Portugal. Ook al zijn de laadmogelijkheden in Spanje en Portugal aanzienlijk minder. En ook de range van 425 km range is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.

Wanneer en hoe vaak ga je laden?

Dat is een goede vraag met misschien een teleurstellend antwoord. Sowieso zitten er twee overnachtingen bij, want 3 dagen reistijd is elektrisch of ouderwets fossiel rijden een normale zaak, met 2.500 km te gaan. Op vakantie of voor een workation, je doet het ook voor je plezier. Een race tegen de klok is echt een verkeerde en gevaarlijke mindset. We maken sanitaire stops, om koffie of ander drinken te kopen, om te eten, omdat we een mooi plekje zien met snelle laadstations en om te overnachten. En altijd hangen we onze Mach-e aan een laadstation. Kort of lang maakt niet uit. Stilstaan betekent een kans om even wat energie op te doen. Hoeveel maakt niet uit.

Nooit rijden we een batterij bijna helemaal leeg. Net zo goed als dat we buiten de overnachtingen daargelaten, de batterij nooit helemaal volladen. Dat betekent boven de 80% even goed opletten en als de laadsnelheid door de ondergrens zakt, loskoppelen en rijden. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend en dat is het ook. Nooit hebben we een eindtijd in gedachten, waarom zou je.

Als je gewoon relaxt kunt rijden, ongeacht het aantal stops, maakt dat het rijden met een EV tot een feestje. Daarbij word je veel minder moe, en rij je meer op je gemak. De kruissnelheid ligt tussen de 110en 120 km per/uur. Met die wetenschap nemen we je mee tijdens onze roadtrip naar Carvoeiro in de Algarve. Dat het onderweg toch ergens mis gaat lees je hieronder. Maar stress? No way.