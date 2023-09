Ford Blue Cruise: zonder handen aan het stuur over de Autobahn

Ford is een van de autofabrikanten van het eerste uur. De eerste grote innovatie, die tegenwoordig nog altijd door alle merken toegepast wordt, is de lopende band productielijn die in 1913 door Henry Ford werd bedacht om auto’s relatief snel in grote aantallen te kunnen assembleren. Sinds enkele jaren zijn de innovatie toverwoorden, behalve elektrificatie, vooral ADAS (Advanced Driver Assist System) en zelfrijdende auto’s. Ook bij die ontwikkeling is Ford een van de voorlopers. Blue Cruise moet de technologie worden die het over enkele jaren, als ook de wetgeving het toelaat, mogelijk maakt om in je Ford te stappen en je zonder zelf te moeten sturen, schakelen, gas geven of remmen, naar je bestemming te laten rijden. Deze week mocht ik bij Ford in Keulen een ochtend Blue Cruise testen op de Duitse autobahn. Een bijzondere ervaring.

Blue Cruise nu ook in UK en Duitsland

Enkele maanden geleden kreeg Ford, dat in de VS al geruime tijd experimenteert met haar systeem voor zelfrijdende auto’s, Ford Blue Cruise, toestemming om het systeem ook op geschikte autosnelwegen in Groot Brittannië en Duitsland in te zetten. Dat wil zeggen, de Level 2+ versie van het systeem. De chauffeur hoeft dan zijn handen niet meer aan het stuur te houden, maar wel nog steeds zelf ook op de weg en het verkeer letten.

Daarnaast mag Ford in Europa een van de uitgebreidere functies van Blue Cruise ook nog niet gebruiken: het zelfstandig wisselen van rijbaan en het automatisch nemen van een afslag. Dat heeft puur te maken met (Europese en lokale) wetgeving. Die staat dat nog niet toe. Technisch kan Blue Cruise dat wel en het wordt in de VS ook al volop gebruikt.

In Duitsland, waar ik deze week dus was voor een test van Blue Cruise, is momenteel zo’n 95 procent van alle autosnelwegen (Autobahnen) geschikt voor het gebruik van Blue Cruise. In en rond tunnels en bij sommige complexe wegwerkzaamheden – waar rijstroken vaak verschuiven door de werkzaamheden – is Blue Cruise niet beschikbaar. Wanneer je in de buurt van een van die plekken komt, dan meldt het systeem, zowel in beeld op het dashboard als met audiosignalen, de bestuurder dat hij zelf de controle weer moet overnemen. Overigens wordt in het dashboard ook aangegeven wanneer je Blue Cruise kunt activeren. Rond de afbeelding van de auto verschijnt dan de ‘Blue Cruise Bubble’ en de achtergrondkleur van het dashboard wordt dan blauw. Het aanzetten van de cruise control is dan voldoende om ook Blue Cruise te activeren.