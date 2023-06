Voor Wallbox is je auto als thuisbatterij niet langer een vraag

Wat Wallbox betreft kan de ontwikkeling rond bidirectioneel laden niet snel genoeg gaan. Inmiddels is het Spaanse bedrijf dat is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de markt van energiemanagementsystemen alweer een stap verder.

Afgelopen week presenteerde het zijn inmiddels tweede versie van de Quasar, plus de eerste CCS bidirectionele lader (Quasar 2) tijdens een live demonstratie op het Smarter E Europe-evenement in München. De vehicle-to-home (V2H) en vehicle-to-grid (V2G) functionaliteiten werden als demo getoond met een Cupra Born (77kWh). Dit zou de een van de eerste elektrische voertuigen moeten worden waarvan de compatibiliteit met deze laadmethodiek is bevestigd.

De realiteit is echter dat Wallbox een straatlengte voor ligt op de markt, want op dit moment zijn er nog geen auto’s die een dergelijke functionaliteit ondersteunen. Buiten testexemplaren van onder andere de Ioniq 5, die technisch zijn omgebouwd voor V2H en V2G. Wallbox geeft zelf aan dat er in de loop van dit jaar meer auto’s op de markt gaan komen die geschikt zijn voor deze technologie. Dat wil alleen nog steeds niet zeggen dat deze ook voor de consument beschikbaar komen.

Bidirectioneel laden en vehicle-to-home (V2H) zijn de toekomst

Je auto kunnen gebruiken als thuisbatterij: wie wil dit niet? Geen 2, 4 of 8 kWh (nog steeds kostbaar) thuisbatterij aan de muur maar je eigen EV gebruiken als thuis-opslag. Het project zou wat dat betreft veel hoger op de agenda mogen staan. Het meest optimale model voor de consument is nu het slim laden vanaf je eigen laadstation thuis. Hier zorgt de technologie van de energieleverancier in combinatie met zonnepanelen en een dynamisch energiecontract voor lagere kosten van energie-afname. Maar ook in dit model vloeit je opgewekte energie terug naar het net, ook al krijg je daar soms wat geld voor terug. Alles wordt pas echt interessant als we onze opgewekte energie zelf kunnen opslaan om te hergebruiken als dit nodig is.