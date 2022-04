​Elektrische auto's kunnen levens redden door terugleveren stroom

Steeds meer mensen nemen zonnepanelen, want het rendement hierop is sterk verbeterd. Je kunt bovendien overtollige stroom terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk . Hoe zit dat eigenlijk bij elektrische auto’s? In Californië kan dat wel eens levens redden.

In de warme staten van de Verenigde Staten hebben ze er veelvuldig mee te maken: bosbranden. Deze branden zorgen ervoor dat mensen hun huizen worden verwoest en zeker in de wat meer afgelegen gebieden kunnen bewoners enorm in de problemen komen. Reden voor General Motors om met een pilot te starten waarbij elektrische auto’s stroom terugleveren naar huizen, wanneer de stroom daar om wat voor reden dan ook wegvalt of wanneer het meer nodig heeft.

Het is een handig toeval: Californië is de staat waarin veel bosbranden voorkomen, terwijl het tegelijkertijd de staat is waarin gemiddeld de meeste mensen in elektrische bolides rijden. Die zijn al beter voor het klimaat, want juist door klimaatverandering ontstaan die bosbranden: het wordt te heet. GM is overigens niet de enige Amerikaanse autofabrikant die zich met noodhulp via auto’s bezighoudt: de F-150 van Ford wordt ook in de markt gezet als een auto die eventueel kan helpen elektriciteit terug te leveren.

Elektriciteit terugladen

Hoe zit dat in Nederland? Op papier kun je inderdaad een elektrische auto energie laten terugladen als de vraag naar stroom groot is. Je moet dan wel zeker zijn dat je je auto niet gaat gebruiken, want je verkoopt de stroom die je normaal zou gebruiken om mee te rijden. Dat terugladen kan met een slimme laadpaal. Niet elke elektrische auto is een vehicle-to-grid-bolide, want je hebt hiervoor een auto nodig zoals een Nissan Leaf of Renault ZOE. Dat zijn auto’s die ‘bidirectioneel’ kunnen laden. Interessant detail: Nissan Leaf wordt in Japan al ingezet om bijvoorbeeld supermarkten van stroom te voorzien in een grote stroomstoring of aardbeving.

Eigenlijk is het best vreemd hoe we in Nederland zoveel bezig zijn met groene energie, maar eigenlijk nog te weinig met het opslaan ervan. Gelukkig wordt er wel steeds meer naar gekeken, maar het duurde even voor we hiermee op gang zijn gekomen. Er zijn ook al huishoudens die de stroom vanuit de auto terugladen op het elektriciteitsnet van dat ene huishouden, versus het terugladen naar het hele elektriciteitsnet bij een openbare slimme laadpaal.