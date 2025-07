Ford Ranger PHEV: twee dagen IJsland en één duidelijke conclusie

Slim detail: 240V‑stopcontacten aan boord

Een bijzondere bolide. Een van de dingen die ons meteen opviel, en wat je gerust een USP mag noemen, zijn de reguliere 240V-stopcontacten in de laadbak. Stel je voor: je rijdt naar een klus, sluit je zaagtafel of ander gereedschap gewoon aan op je Ranger, en je bent klaar om te werken – zonder dat je een aggregaat hoeft mee te slepen. Dat is niet alleen snel, maar scheelt ook een hoop gedoe. En als je klus wat langer duurt dan verwacht, en je batterij gaat leeg, draait de motor automatisch om te fungeren als generator. Zo kom je dus nooit zonder stroom te zitten.

Power en aandrijving

Wij reden in de plug-in hybride versie: een combinatie van een krachtige 2.3‑liter EcoBoost benzinemotor en een elektromotor met 11,8 kWh batterij. Het systeemvermogen komt uit op 281 pk met 679 Nm koppel, wat je meteen voelt zodra je het gaspedaal intrapt. De Ranger PHEV rijdt tot zo’n 50 km volledig elektrisch, ideaal voor korte ritten of stedelijk gebruik.

Met een trekgewicht van 3.500 kg en een laadvermogen van 1.000 kg hoef je je nooit af te vragen of hij je caravan, trailer of lading aankan. De Ranger is er ook in verschillende 2.0 liter-diesels en zelfs een 3.0 liter benzine variant. De sportievere Raptor is te krijgen met een 210pk sterke dieselmotor of een 292pk sterke 6 cilinder benzinemotor.