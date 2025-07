Er is nu een Tesla-restaurant gebouwd om te eten en te laden

Tesla heeft zijn eerste restaurant gebouwd en dat opent bijna zijn deuren. Het gaat om een Tesla-restaurant in Los Angeles waar je je auto aan de Supercharger kunt laden en zelf een hapje kunt eten. Het moet nog officieel geopend worden, maar foto’s van Teslarati tonen aan dat dat niet lang meer zal duren.

Tesla-restaurant

Elon Musk zou met zijn autobedrijf al zeven jaar aan de Tesla Diner & Supercharger werken. Het is de bedoeling dat er meer restaurants als deze komen, maar Hollywood krijgt de primeur. Musk heeft er zelf al gegeten en zegt dat het een van de coolste plekken van Los Angeles is. Het geheel is iets minder retro-futuristisch geworden als je ziet in de afbeelding boven dit artikel, maar het heeft alsnog wel die retro 50’s diner meets de toekomst-look. De neonlijnen, de ronde zitjes: er is veel om van te houden. Plus, het valt op: je kunt dit niet vergelijken met enig ander restaurant.