Tesla introduceert een auto voor grote gezinnen: Model YL

Tesla heeft een auto gemaakt die geschikt is voor grote gezinnen. Als je een gezin hebt van meer dan 5, dan kun je iedereen waarschijnlijk wel kwijt in deze nieuwe Tesla. Het gaat om de Model YL, die uit drie rijen stoelen bestaat. Hij is nu eerst aangekondigd voor de Chinese markt.

Tesla Model YL

Het gaat om een verlengde versie van de Model Y die ook een langere wielbasis heeft. The Electrek laat vast meer van de auto zien, want Tesla moest natuurlijk goedkeuring vragen voor deze bolide. Het is een lange auto van 4,97 meter, maar veel langer dan de Model Y is het nu ook alweer niet: de auto is 18 centimeter langer dan zijn kleine broer. De hoogte is ook net even anders: 2,4 centimeter hoger. De wielen zijn anders, de spoiler is anders en de achterkant is anders, maar verder is het onmiskenbaar een Model Y.

Tesla introduceert de auto in ieder geval in eerste instantie alleen in China. Dit is de meest aantrekkelijke markt voor elektrische automakers, omdat elektrisch rijden hier al enorm is omarmd en er bovendien geen enkele markt ter wereld groter is. Het betekent echter ook dat de concurrentiestrijd er hevig is.