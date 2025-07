Autodiefstal rijst de pan uit: 10 tips tegen autodiefstal

Ondanks dat veel auto’s tegenwoordig voorzien zijn van trackers, worden er steeds meer auto’s gestolen. In het eerste half jaar van 2025 werden er 20 procent meer auto’s gestolen dan het jaar ervoor: Het is niet zoveel als e-bikes, maar net als bij de e-bike wil je het zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan met deze 10 tips tegen autodiefstal.

Steeds meer autodiefstal

In het eerste half jaar van 2025 werden er al 3.645 personenauto’s werden buitgemaakt. Vooral in Eindhoven en Utrecht stijgt autodiefstal enorm: in Eindhoven worden zelfs vijf keer zoveel auto’s gestolen als het jaar ervoor. En welk merk er dan populair is? Vooral de Toyota RAV4 en de Kia Sportage zijn populaire auto’s om te stelen in Nederland. Dieven hebben er ook steeds meer handige snufjes voor om de kraak voor elkaar te krijgen. Gelukkig kun je er wel wat aan doen om in ieder geval te zorgen dat het minder snel gebeurt.

1. Gebruik een alarmsysteem

Je ziet mensen met fatbikes ook gebruikmaken van dit soort alarmsystemen en het is en blijft even schrikken als je per ongeluk tegen zo’n op slot staande fiets aanstoot. Dat alarm wat keihard begint te loeien, daar wil je niet mee geassocieerd worden. Hoe irritant het ook is als een alarm per ongeluk wordt getriggerd, het kan wel een groot verschil maken als die sirene afgaat omdat er een keer wel een dief bij je auto rondloopt.

2. Plaats een tracker in je auto

Veel fabrikanten bieden zelf al een trackingsysteem voor auto’s, maar als je auto wat ouder is of dat om andere redenen niet heeft, dan kan het heel handig zijn om zelf iets aan je auto toe te voegen waarmee je hem hopelijk snel kunt vinden. Plaats bijvoorbeeld een AirTag, Moto Tag, Tile of andere tracker in de achterbak of bevestig hem op een andere plek die je niet makkelijk ziet. Op die manier zie je op je telefoon altijd precies waar je auto is. Stiekem ook best handig als je vergeten hebt waar hij geparkeerd staat.