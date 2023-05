Kia Boyz op TikTok klaar: met schikking van 200 miljoen dollar

Hyundai en Kia zijn het afgelopen jaar nogal in verlegenheid gebracht door een wat twijfelachtige trend op TikTok: daar zwaaiden de Kia Boyz enige tijd met de scepter. Zij plaatsten video’s waarin ze lieten zien hoe je kunt inbeken in de auto door alleen maar een USB-kabel te gebruiken om de beveiliging van de auto te omzeilen.

Er was een groepsrechtszaak aangespannen tegen de automerken, nadat er allerlei video’s verschenen op TikTok waarin haarfijn werd uitgelegd hoe je kinderlijk eenvoudig in de auto’s kon inbreken. Het waren uiteraard niet zozeer de Kia Boyz op TikTok die ervoor zorgden dat de rechtszaak er kwam, maar vooral mensen bij wie was ingebroken die in de pen klommen om hun recht te halen. Dat is gelukt: er is een schikking van 200 miljoen dollar om de mensen die slachtoffer zijn geworden van dit type autodiefstal te helpen.

9 miljoen auto's

De schikking is van toepassing op 9 miljoen auto’s die geen ‘push-button’-ontsteking hebben en ook niet van anti-diefstalmiddelen zijn voorzien. De update voor de auto’s kwam redelijk laat: pas in februari dit jaar, maar zorgde er wel voor dat het alarm 30 seconden zou afgaan, plus dat er een autosleutel in de ontsteking moet zitten om het voertuig aan te zetten. Hyundai zegt erover: “We waarderen dat we de kans krijgen om extra ondersteuning te bieden aan mensen die de dupe zijn geraakt van de groeiende criminele activiteiten rondom onze bolides.

Het is moeilijk om heel harde aantallen te geven van hoeveel auto’s er op deze manier zijn gestolen, omdat dit niet altijd als zodanig wordt omschreven in een aangifte. Wel hebben beide bedrijven er veel aan proberen te doen om het euvel op te lossen. Niet altijd even slimme oplossingen, zoals het aanbieden van een beveiligingskits die 170 dollar kostten (en met installatie zelfs wel 500 dollar), het aanbieden van stuursloten en uiteindelijk dus die update. Gevolgd door het geld, want het grootste gedeelte van die 200 miljoen gaat naar mensen die hun auto helaas opengebroken en wel hebben teruggevonden.