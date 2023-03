Kick Boyz Challenge krijgt een staartje voor Kia en Hyundai

Vorige zomer werd ineens een TikTok filmpje heel populair. Dat is op zich niet zo gek, maar in dit filmpje werd getoond hoe je met een smartphone en een USB-kabel bepaalde Kia’s en Hyundai’s kon stelen. Het duurde uiteindelijk tot begin dit jaar voordat de Koreaanse autofabrikanten (die onderdeel zijn van hetzelfde concern) met een definitieve oplossing kwamen. Toch krijgt het verhaal nog een vervelend juridisch staartje voor Kia en Hyundai.

Kia verzuimde anti-diefstal oplossing te installeren

Een aantal Amerikaanse steden, waaronder Cleveland, San Diego, Milwaukee en Seattle, heeft namelijk besloten de autofabrikanten voor de rechter te dagen. Deze week sloot ook St. Louis zich daarbij aan. De steden verwijten Kia en Hyundai dat zij verzuimd hebben miljoenen auto’s – die onderdeel waren van de wagenparken van de betreffende steden – te voorzien van een deugdelijk anti-diefstal systeem.

Hoewel het wettelijk niet verplicht is om een auto af fabriek standaard uit te rusten met een anti-diefstal systeem, worden vrijwel alle auto’s wel standaard al voorzien van op z’n minst een startonderbreking. Zonder de originele sleutel kun je de auto dan niet starten. De Kick Boys Challenge liet dus zien hoe je dat systeem bij ‘oudere’ Kia’s en Hyundai’s kinderlijk eenvoudig kon omzeilen.

De steden die de autofabrikanten nu voor de rechter dagen claimen dus dat Kia en Hyundai in gebreke zijn gebleven. Als een van de argumenten voeren zij aan dat in 2015 al 96 procent van alle Amerikaanse auto’s uitgerust waren met een goed werkende startonderbreking. Bij Hyundai en Kia was dat slechts in 26 procent van de voertuigen het geval.