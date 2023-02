Hyundai en Kia fixen ‘Kick Boyz Challenge hack’

Het nieuws dat sommige, met name in de VS verkochte, Hyundai en Kia modellen bizar simpel te stelen waren, sloeg afgelopen zomer in als een bom. Met dank aan een TikTok Challenge. Het enige dat dieven nodig hadden was een iets oudere Hyundai of Kia (tussen 2015 en 1019) die niet standaard voorzien was van een startonderbreker, een smartphone en een USB-kabel.

Online verschenen video’s waarin precies gedemonstreerd werd hoe je een dergelijke Kia of Hyundai kon starten. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en hebben Kia en Hyundai het ‘lek’ gedicht.

Software update

Om het probleem te verhelpen hebben de twee fabrikanten, die nauw aan elkaar gelieerd zijn en deels gebruik maken van hetzelfde (software)platform, een software update ontwikkeld. Die wordt bij de betreffende modellen gratis geïnstalleerd.

Na de update is het niet meer mogelijk om de auto’s te starten zonder de originele, echte, sleutel. Een groot deel van het probleem was namelijk dat met de juiste handelingen deze Kia’s en Hyundai’s gestart konden worden met een USB-kabel in het contactslot.