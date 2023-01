​Hyundai brengt update uit voor auto's door TikTok-filmpje

Automaker Hyundai update zijn auto’s door TikTok-filmpjes die volledig viral gaan. TikTok staat natuurlijk bekend om zijn handige lifehacks. Waar het gaat om koken en make-uppen is dat prima, of je badkamer kitten of een e-mailtip, maar kijken we naar diefstal van auto’s dan is dat toch niet helemaal wenselijk.

Hoewel, ook weer wel dus: dankzij deze filmpjes is de Zuid-Koreaanse fabrikant erop attent gemaakt dat dit kan, dat mensen het weten en dat het ook daadwerkelijk wordt gedaan (via SkyNews). Dat komt onder andere omdat het kinderlijk eenvoudig is en je er weinig voor nodig hebt. De kans dat je de twee benodigde tools al thuis hebt liggen is heel groot.

Inbreken in een Hyundai Hoe breek je in in sommige auto’s van Hyundai en Kia? Men neme een schroevendraaier en een USB-kabel. Vervolgens steek je de USB-stick in de stuurkolom en je kunt de auto starten. Normaliter zouden we dat natuurlijk niet uitleggen, maar het heeft als het goed is heel binnenkort geen zin meer, omdat die update gereed wordt gemaakt om naar de betreffende bolides te versturen. Bovendien moet je er alsnog stalen zenuwen voor hebben om zoiets te doen: je zal maar gezien worden in deze wereld die volhangt met slimme camera’s. Bovendien kun je het beter laten bij modellen die een anti-diefstalchip bevatten. Het gaat om diverse modellen van Kia die zijn gemaakt van 2011 tot 2021 en een aantal Hyundai-auto’s van tussen de 2016 en 2021. Flink wat jaren dus, waardoor het waarschijnlijk een flinke update is. Het is in ieder geval een belangrijke, want het staat op TikTok niet alleen bol met video’s van hoe mensen hun gestolen auto aantroffen (zoals je in dit artikel kunt zien), maar ook hoe je zo’n diefstal aanpakt.

Kia Boys Er waren zelfs mensen die zichzelf Kia Boys noemden en die dat deden. Nog steeds kun je op TikTok talloze video’s vinden van KiaBoys of KiaBoyz, al zijn het vooral slachtoffers die hun verhaal doen. Ook onder Kia Challenge of KiaChallenge kun je veel video’s vinden van deze illegale lifehack. Waarschijnlijk kunnen mensen nog wel even hun slag slaan: Hyundai heeft de update in maart paraat. Het advies is dus om je auto in je (of een) garage te zetten. Daarnaast kun je een startonderbreker kopen bij verschillende garages en dealers. Dit is een soort Bluetooth-schakelaar waarbij je een sleutelhanger krijgt om hem in of uit te schakelen. Al doet een good old stuurslot ook wonderen. Het is de vraag of Hyundai er zo makkelijk vanaf komt. Er worden namelijk ook dit soort auto’s in de Verenigde Staten verkocht en daar zijn mensen nogal dol op massaclaims. Er is zelfs al een rechtszaak opgestart, dus het is afwachten of de rechter bepaalt dat Hyundai hier in gebreke is gebleven of niet. Het is immers waarschijnlijk heel eenvoudig om allerlei auto’s te stelen: vroeger wist je dat alleen niet, nu kun je het op TikTok zien. Aan de andere kant had het bedrijf toen het dit euvel eenmaal ontdekte veel sneller actie moeten ondernemen. Zelfs nu moet je nog maanden rondrijden in een auto die relatief makkelijk te stelen is. In de VS blijken de Kia’s en Hyundai’s ook twee keer zo vaak te worden gestolen, wat mede komt door de TikTok-video’s.

Autodiefstal op TikTok Dus ja, is TikTok hierin een vloek of een zegen? Enerzijds helpt het dieven om auto’s te stelen, anderzijds legt het wel een probleem bloot waarop een autofabrikant nu heeft geacteerd. De rechtszaak in Amerika heeft in ieder geval niets met TikTok van doen: dat gaat echt om de autofabrikant die hopelijk zo snel mogelijk met de benodigde update komt om te zorgen dat hun auto's op hun plek blijven staan wanneer er een kwaadwillende achter het stuur kruipt.