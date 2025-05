Humanoïde robot Optimus van Tesla biedt hulp in de huishouding

Tesla is druk doende met zijn Optimus-robot, die we eerder nog niet direct in ons huis voor ons konden zien, maar daar komt nu verandering in. In een nieuwe video die is gedeeld zien we hoe de mens-achtige robot huishoudelijke klusjes doet.

Tesla Optimus

Een mens geeft de robot via spraak een opdracht en Optimus voert dit vervolgens uit. We zien hoe Optimus in een pan roert, stofzuigt en een tafel schoonmaakt. Hij kan dus veel in huis helpen als het eenmaal zover is. Tesla zegt dat Optimus deze huishoudelijke taken heeft geleerd door van echte mensen te leren. Het gaat dan om video’s waarop mensen deze taken ook uitvoeren. Met real-time machine learning en objectherkenning kan de AI ervan leren en zo kon deze video waarop Optimus het allemaal zelf doet worden gemaakt.

Volgens Elon Musk wordt Optimus het grootste product van Tesla ooit. Uiteraard niet in fysieke grootte: we moeten er niet aan denken dat er een robot is zo groot als de CyberTruck, maar wel groot in de lancering en hoeveel mensen hem moeten gaan kopen, lijkt Musk te bedoelen.