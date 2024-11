Is deze video van een ballen vangende Tesla-robot Optimus echt?

Elon Musk gaat heel erg ‘Willy Wonka’-achtig om met de robots. Hij stak bij de eerste versie van Optimus gewoon een mens in een pak, ook om een soort ballonnetje op te gooien en te kijken hoe mensen reageren. Dat lijkt een beetje suf; natuurlijk reageren we enthousiast op het idee van een mens-achtige robot die allemaal rotklussen voor ons kan doen. ‘Pak een biertje voor me, doe de afwas, maak een broodje gezond, pak de post van de mat’: wij zien zo’n huisbutler helemaal zitten, naast natuurlijk mensen die waarschijnlijk met hun Optimus willen trouwen. We zien het al helemaal voor ons, maar ja, als dat gewoon een man in een pak is, dan is het toch een ander verhaal.

Tesla-robot

Dat Elon Musk grote ambities heeft, dat weten we, maar dat hij ons op die manier voor de gek houdt is toch echt wel wat minder. Inmiddels is de robot wel een robot, maar dan dus weer geen autonoom exemplaar. Het team geeft wel aan dat de tactiele sensoren wel een upgrade kunnen gebruiken en dat er minder gewicht in de onderarm moet zitten. Ook ligt er nog een uitdaging op het gebied van de flexibiliteit en is er een beschermende laag nodig om de hand veiliger te houden.

De robot zou een prijskaart krijgen van 20.000 euro, maar daarvoor moet hij eerst nog af zijn. En vooral: zelf een balletje kunnen vangen.