Werkend prototype Tedsla Optimus ‘huisrobot’ op podium

Tijdens de Tesla AI day heeft Elon Musk het eerste werkende prototype van de kunstmatig intelligente Optimus robot gepresenteerd. In tegenstelling tot de eerste aankondiging, een jaar geleden, was het dit keer geen mannetje in ‘robotpak’, maar the real deal. Ja, een prototype, maar wel een die ook echt taken kon uitvoeren.

Live demo bleef beperkt

Wat natuurlijk meteen opviel was dat het prototype er duidelijk anders uitziet dan die 'man in het robotpak' preview van een jaar geleden. Musk vertelde tijdens de presentatie dat dit prototype meer kan dan wat live werd getoond. Het was echter de eerste keer dat de Optimus volledig autonoom werkte – zonder ‘ketting’ zoals Musk het noemde.

De demonstratie op het podium bleef mede daarom redelijk beperkt. In video’s werden vervolgens wel nog wat meer functies getoond die de Optimus al in zijn ‘bag of tricks’, heeft. Die werden echter niet live getoond om te voorkomen dat er tijdens de presentatie iets mis zou gaan. Uhm… een ‘rogue robot’ a-la I, Robot? Nee, Musk was bang dat Optimus letterlijk op zijn bek zou gaan ;)