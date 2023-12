Tesla toont voorproefje van de Optimus Bot 2.0

Het is ruim twee jaar geleden dat Elon Musk de eerste versie van de humanoïde robot aankondigde. Een robot voor thuis, zoals je die uit science films kent, om ons te helpen bij zware en repetitieve taken zodat wij zelf tijd krijgen voor andere, leuke, dingen. Bij de eerste presentatie was van de Tesla Bot, zoals die toen genoemd werd, nog weinig te zien. Ja, een man in een soort dry-suit duikpak met een robot ‘design’. Bijna een jaar daarna verscheen de eerste teaser video van de inmiddels als Optimus Bot omgedoopte robot en tijdens de Tesla AI Day, nu ruim een jaar geleden, wandelde het eerste prototype van de Optimus Bot samen met Elon Musk op het podium. Ook dat eerste prototype had nog maar weinig weg van de humanoïde robot die Tesla ons in 2021 liet zien.

Optimus Bot 2.0 teaser

Inmiddels zijn we alweer bijna anderhalf jaar verder en heeft Tesla een korte video onthuld waarin de tweede generatie van de Optimus Bot te zien is. Het is natuurlijk nog even de vraag in hoeverre de bewegingen en vernieuwingen die in deze video getoond worden, ook écht zijn. Tesla staat immers erom bekend dat ze bij dit soort presentaties wel eens wat trucs gebruiken. Maar goed, van de andere kant, ze werken nu al meer dan twee jaar aan de ontwikkeling van de Optimus Bot. Ze zullen dus zeker al veel, heel veel, verder zijn dan de acteur in een robotpak die in 2021 op het podium stond.

In de video die Tesla nu online gezet heeft is in ieder geval een prototype te zien die al wat meer op een humanoïde robot lijkt. Ook zijn bewegingen zijn veel ‘menselijker’ geworden. Tesla benadrukt dat voor deze video geen trucs (of CGI) zijn gebruikt. Alles wat de Optimus Bot 2.0 laat zien en doet, zou dus echt zijn.

De meer natuurlijke bewegingen zijn onder andere mogelijk door nieuw ontwikkelde (druk)sensors in de handen en ledematen. Daarnaast meldt de video dat de robot nu ook beter zijn evenwicht en balans kan houden en dat hij 30 procent sneller loopt dan zijn voorganger. De nek van de robot is nu in staat om nog vrijer en los van de ogen te bewegen. Tesla noemt het dan ook een 2-DoF (2 degree of freedom) nek. Dat betekent, zo is online te lezen, dat het hoofd los kan bewegen van de ogen. Ofwel, de robot kan het hoofd omhoog of opzij doen terwijl de ogen naar beneden kijken of in een andere richting bewegen dan het hoofd zelf.