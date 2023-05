Tesla toont voortgang van de menselijke robot

Vorig jaar liet Elon Musk een eerste prototype en een demo zien van wat uiteindelijk een volledig menselijke robot zou moeten worden. Veel meer als een filmpje en wat slimme trucage waardoor het net echt leek, was dat nog niet. Maar, het liet wel zien waar de Tesla Bot uiteindelijk toe in staat moet zijn. Als we Musk mochten geloven dan moet de menselijke (humanoid) robot ons straks gaan helpen bij vervelende of zware taken in huis.

Tesla Bot heeft een ‘sneaky’ loopje

Deze week heeft Tesla een nieuwe video van de Tesla Bot online gezet. Daarin is al heel wat meer te zien. Zo kan de humanoid robot nu van alles vasthouden, op de juiste plek neerleggen en hoe de training voor al die bewegingen in zijn werk gaat. Het lopen ziet er nog wat onnatuurlijk uit. Dat wil zeggen, de Tesla Bot heeft een ietwat sneakje ‘loopje’. Hoe dat er uit ziet? Kijk zelf maar in onderstaande video.

In de video, die door Elon Musk getoond werd tijdens een aandeelhoudersvergadering, zijn een aantal lopende Tesla Bots te zien, plus beelden van trainingen voor het oppakken en wegleggen van objecten. Om aan te tonen hoe voorzichtig en nauwkeurig de Tesla Bot kan opereren, wordt op enig moment een ei onder een been gelegd. De vraag is natuurlijk of dat ei breekt.