Dyson werkt aan robots voor het huishouden

Vorige zomer, in 2021, onthulde Elon Musk een baud plan voor de ontwikkeling van een robot met een akelig nauwkeurig menselijk uiterlijk. De Tesla Bot, zoals Musk hem, of haar, doopte, zou het huishouden, en andere (rot)klusjes moeten gaan opknappen. Deze week heeft ook Dyson haar ‘huishoudrobot plannen’ onthuld. Dat wil zeggen, in een video worden een aantal prototypes van robots getoond die op dit moment in ontwikkeling zijn.

Robots moeten de 'vervelende' klusjes klaren

Dyson wil, net als Tesla, dat de robots huishoudelijke taken, en andere klusjes die we liever niet zelf doen, overnemen. Net als de Tesla Bot zijn ook de robots van Dyson nog volop in ontwikkeling. Sterker nog, de ‘stofzuiger fabrikant’ is nog op zoek naar een leger van engineers, techneuten en andere slimme koppen die de robots van de tekentafel naar het aanrecht of woonkamer kunnen brengen.

In de video hieronder worden zoals gezegd een aantal mogelijke huishoudrobots getoond. Tenminste, je ziet robotarmen en -handen die allerhande taken uitvoeren. Van de afwas tot het dekken van een tafel en het opruimen van speelgoed. Kortom, klussen waar de meesten van ons een hekel aan hebben.