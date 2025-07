BYD Yangwang U9 is een springende supercar

Hij gaat 375 kilometer per uur, maar het is geen Formule 1-auto. De BYD Yangwang U9 is eyecandy, maar deze elektrische supercar heeft nog meer te bieden: hij kan… springen.

Yangwang U9

In een nieuwe video laat het Chinese automerk zien hoe deze auto een flinke sprong maakt. Je kunt hem niet als een soort rapper in een videoclip gebruiken wanneer je maar wil, zoals de hydraulics die je in videoclips van de 90’s vaak ziet, want BYD zet er wel een disclaimer bij: “U9’s springfunctie is verboden voor praktische scenario’s”, maar het schijnt wel te werken bij heel specifieke omstandigheden te werken.

De U9 is een indrukwekkende auto die werd ontwikkeld door autodesigner Wolfgang Egger, bekend van Alfa Romeo, Audi en Lamborghini. De U9 rijdt de Nurburgring in 7 minuten en 17,9 seconden en op zijn top reed hij zelfs 391,94 kilometer per uur. Zijn vier elektromotoren bieden 960 kW (1.290 pk) en de range is 450 kilomete. In 2,36 seconden rijdt dit beest van 0-100 kilometer per uur. Hij laadt van 30 naar 80 op in 10 minuten, dankzij de laadkracht van 500 kW. Het prijskaartje van deze bolide uit 2024 is 1.68 miljoen Yuan, omgerekend 215.000 euro.