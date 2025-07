Auto huren op vakantie? 5 tips om geld te besparen (en gedoe te voorkomen)

Ben je iemand die liever een verlaten baaitje ontdekt dan drie dagen in een resort ligt? Dan is een huurauto tijdens je vakantie eigenlijk onmisbaar. Je bent vrij, mobiel en niet afhankelijk van onregelmatige bussen of toeristische excursies. Maar eerlijk is eerlijk: autohuur op vakantie kan ook een mijnenveld van kleine lettertjes en onverwachte kosten zijn. Gelukkig kun je met een paar simpele tips veel geld besparen en jezelf een hoop frustratie besparen.

In welk land huur je goedkoop een auto?

Als je op zoek bent naar een zonnige bestemming waar je niet direct je vakantiebudget hoeft op te blazen aan vervoer, dan zit je in Spanje en Portugal vaak goed. In steden als Alicante of Palma de Mallorca kun je in het hoogseizoen al vanaf zo’n €28 per dag een auto huren. Op Madeira is dat meestal rond de €30. Niet gek, toch?

Zelf ben ik ooit op Mallorca met een huurautootje voor €12 per dag door de bergen gecrost, een prima deal, dacht ik. Totdat de verhuurder ter plekke nog eens €8 per dag aan “servicekosten” in rekening bracht. Sindsdien check ik altijd eerst de voorwaarden vóór ik boek (zie ook de derde tip verderop).

Goed om te weten: hoe toeristischer de plek, hoe hoger de prijs. Ibiza in augustus? Reken op meer. In dat soort gevallen loont het om te vergelijken of zelfs net buiten het eiland te huren en met de ferry over te steken.

Oh, en verrassend: Albanië scoort ook hoog qua prijs-kwaliteit. Daar huur je al een auto voor minder dan €20 per dag. Prima als je eens wat anders wilt dan de Spaanse costa.

Wat kost een huurauto gemiddeld?

Dat hangt af van waar je bent en wanneer je reist. In de zomer betaal je in Europa gemiddeld tussen de €30 en €50 per dag. In januari kun je op sommige plekken, zoals Ibiza-Stad, al voor een paar euro per dag rijden, al is het daar dan wel iets minder zwoel weer.

Type auto maakt ook verschil. Voor een compacte auto ben je logischerwijs goedkoper uit dan voor een compacte SUV met alles erop en eraan. Denk voor een standaard huurauto aan zo’n €35 per dag buiten het hoogseizoen, en €50 of meer in juli of augustus.

Let ook op extra kosten die niet altijd in de prijs zitten: verzekeringen, brandstof, en soms zelfs administratiekosten. En ja, sinds corona zijn de prijzen sowieso gestegen. Minder auto’s, meer vraag. Dus: hoe eerder je boekt, hoe beter voor je portemonnee.

Waar moet je op letten als je een auto huurt op vakantie?

Eén woord: voorwaarden. Of eigenlijk: de kleine lettertjes die je liever overslaat. Doe het niet. Hier een paar dingen waar je echt even op moet letten:

Verzekering : Is die inbegrepen? En zo ja, wat dekt die dan precies? Een all-in pakket (zonder eigen risico) is ideaal. Als je dat niet hebt, check dan wat het kost om het ter plekke af te kopen. Dat kan fors oplopen.

: Is die inbegrepen? En zo ja, wat dekt die dan precies? Een all-in pakket (zonder eigen risico) is ideaal. Als je dat niet hebt, check dan wat het kost om het ter plekke af te kopen. Dat kan fors oplopen. Creditcard : Geen creditcard op jouw naam = vaak geen auto. Verhuurders blokkeren meestal een borgbedrag, en dat kan oplopen tot €1.000. Dus zorg dat je kaart het aankan en check na afloop of het bedrag weer netjes is vrijgegeven.

: Geen creditcard op jouw naam = vaak geen auto. Verhuurders blokkeren meestal een borgbedrag, en dat kan oplopen tot €1.000. Dus zorg dat je kaart het aankan en check na afloop of het bedrag weer netjes is vrijgegeven. Kilometers : Sommige goedkope deals hebben een limiet op kilometers. Dat klinkt oké, tot je besluit spontaan die ene bergpas op te rijden. Check dus of je onbeperkt mag rijden.

: Sommige goedkope deals hebben een limiet op kilometers. Dat klinkt oké, tot je besluit spontaan die ene bergpas op te rijden. Check dus of je onbeperkt mag rijden. Brandstofbeleid : De beste deal is “vol ophalen, vol inleveren”. Die “vol-leeg”-formules waarbij je de tank vooraf betaalt? Vaak zonde van je geld, tenzij je op het eind nog een race naar het vliegveld doet met een lege tank.

: De beste deal is “vol ophalen, vol inleveren”. Die “vol-leeg”-formules waarbij je de tank vooraf betaalt? Vaak zonde van je geld, tenzij je op het eind nog een race naar het vliegveld doet met een lege tank. Extra’s: Navigatie, kinderzitjes, tweede bestuurder, het tikt allemaal aan. Beter zelf meenemen of vooraf checken wat het kost. Voor een kinderzitje betaalde ik ooit bijna net zoveel als voor de auto zelf. Niet meer.

Tot slot: loop altijd even een rondje om de auto voor je wegrijdt. Fotografeer elke kras. Liever paranoïde dan onterecht aansprakelijk.

Hoe kun je besparen op een huurauto?

Je kunt flink besparen op een huurauto door slim te plannen en autoverhuurders op vakantie te vergelijken. Goed nieuws dus: er zijn genoeg manieren om niet te veel te betalen. Hier de handigste:

Boek op tijd (of juist last-minute, afhankelijk van bestemming)

In populaire landen als Spanje loont vroeg boeken. Minimaal een maand vooraf levert vaak de beste prijs op. Maar in sommige markten (zoals Turkije) is last-minute juist goedkoper. Twijfel je? Dan is vroeg boeken met gratis annulering de veiligste middenweg. Ga voor een kleine auto

Economy-modellen zijn zuinig, goedkoper in de huur én makkelijker te parkeren in dat krappe straatje in Lissabon. Tenzij je met zes koffers reist, voldoet een compacte auto vaak prima. Vergelijk ophaallocaties

Een auto huren op het vliegveld is handig, maar vaak duurder. Soms scheelt het serieus geld als je de auto in de stad ophaalt. Mits je natuurlijk niet eerst een taxi van €40 moet nemen, dan is het snel gedaan met die besparing. Slim plannen met tijden

Autohuur werkt per 24 uur. Haal je de auto om 11:00 uur op en breng je hem een dag later om 13:00 uur terug? Dan betaal je voor twee volle dagen. Tip: stem je tijden goed op elkaar af. Zeg nee tegen dure extra’s

Gebruik je eigen telefoon met Google Maps (download kaarten offline!) en neem dat kinderzitje zelf mee als je ruimte hebt. Huur je die dingen bij, dan verdubbel je soms de prijs.

Extra tip: lees reviews van de verhuurder op Google of Trustpilot. Sommige goedkope aanbieders maken het je ter plekke lastig met extra verzekeringen of vage toeslagen.