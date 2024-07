Waarom je nu die tweedehands elektrische auto moet kopen die je wil

De subsidie op tweedehands auto’s raakt op. We zijn over de helft van het jaar en het is deze week dat het fonds volledig op raakt. Wil je dus nog een tweedehands elektrische auto kopen, dan kun je dat beter vandaag doen dan morgen.

SEPP-subsidie

De SEPP-subsidie doet het goed: er werd 29,4 miljoen beschikbaar gesteld dit jaar en die is vrijwel helemaal leeg. Het gaat om nog een paar honderd aanvragen die kunnen worden gehonoreerd en dan is de pot leeg. Heb je dus al een tijdje een oogje op een tweedehands auto die elektrisch rijdt, dan is deze week het moment om daarvoor te kiezen, want er zit nog 538.173 euro in de pot en volgend jaar is deze subsidie er helemaal niet meer.

Misschien toch eens gaan voor die tweedehands Tesla, of een Fiat E500 omdat je partner en jij toch allebei een auto nodig hebben. Let wel op dat de auto maximaal 45.000 euro mag kosten qua adviesprijs: dan kun je 2.000 euro subsidie ontvangen. Op een nieuwe elektrische auto is er nog wel volop subsidie: we blijken allemaal toch iets minder happig op de elektrische auto, nu we nog heel wat jaren hebben voordat 2030 aanbreekt. Er is 58 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe elektrische auto’s en dit is nog niet op. Nog lang niet: het is nog niet eens op de helft. Je krijgt voor een nieuwe, elektrische auto meer geld terug dan een tweedehands: 2950 euro.

In the Netherlands, we’ll match the SEPP subsidy of 2,950€ for pre-configured Model Y RWD vehicles 🇳🇱 Must place order between July 9 and August 31 & take delivery before Sept 30 → https://t.co/s1qGgr6z8x — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 15, 2024

Subsidie op nieuwe EV’s

Ook voor het potje voor nieuwe EV’s geldt dat er dit jaar een einde aan komt. Nu heb je daar nog veel langer de tijd voor, dit is niet zomaar op, maar als je net even te lang twijfelt, dan kun je dus bijna 3000 euro mislopen en dat is toch een erg lekker bedrag. Zeker nu het tweedehands potje opdroogt zal er waarschijnlijk al snel meer aanspraak worden gedaan op het potje voor nieuwe elektrische auto’s.

Tijd dus om je autohandelaar te bellen en eens te kijken wat hij nog voor je in de aanbieding heeft op elektrisch gebied. En, goed om te weten mocht je het even niet zo breed hebben: de subsidie geldt ook op een private lease van een elektrische auto (zowel de tweedehands als de nieuwe).