Een interessante uitdaging voor mensen die zelfrijdende taxi’s ontwerpen: hoe zorg je dat mensen er niet te ver in gaan? Niet in het design, maar in de taxi zelf. Zelfrijdende taxi’s schijnen namelijk last te hebben van koppeltjes die niet van elkaar af kunnen blijven. Er wordt naar de designers gekeken om het minder aantrekkelijk te maken.

Seks in een zelfrijdende taxi

Mensen posten beelden van hoe ze seks hebben in bijvoorbeeld Cruise -auto’s (al zijn die er inmiddels niet meer). Volgens de mensen die dit doen is er niemand die zegt dat het niet mag, en dat het nu eenmaal wel eens kan escaleren. Het probleem zou zijn dat het interieur van de bolides zo vaak voor seks wordt gebruikt, ook in films en songteksten, dat het een soort hip wordt om te ver te aan in zo’n auto.

Waarom mensen het lef hebben om seks te hebben in zelfrijdende taxi’s heeft onder andere te maken met een sociale verplichting die wegvalt. Je hoeft je niet te gedragen omdat er een bestuurder is, je hoeft niet over koetjes en kalfjes te praten, er valt dus een flinke drempel weg. Terwijl je je kunt afvragen of mensen zich wel bedenken dat er allemaal camera’s op ze gericht zijn. Tegelijkertijd komt er nu eenmaal veel porno uit de Verenigde Staten, dus mensen die zichzelf op OnlyFans of Pornhub zetten, vinden dat een interessante uitdaging.

Maatregelen

Sommige robotautomakers verhuren de auto’s dan ook niet volledig: je kunt in sommige gevallen alleen een zitplaats in zo’n taxi boeken. Maar in veel Amerikaanse zelfrijdende taxi’s geldt dat je de hele auto boekt. Volgens experts zijn de auto’s teveel ontworpen om ze aantrekkelijk te maken voor seks. Misschien niet bewust, maar er zouden teveel plekken zijn waar mensen zich achter konden verschuilen om bepaalde handelingen te doen. Ook zou het goed zijn om mensen eraan te helpen herinneren dat ze gefilmd worden. Dat zal bepaalde contentmakers niet tegenhouden, maar het is wel een moment van bewustwording.

Het is in ieder geval geen heel fijn idee: een Waymo of andere zelfrijdende taxi boeken, terwijl er net mensen nogal ver in zijn gegaan. Het is alleen de vraag wat effectiever is: zorgen dat mensen door het design van elkaar afblijven, of het meer op het monitoren te houden en duidelijk te maken dat mensen in de gaten worden gehouden. Waarschijnlijk zal het de mensen uit de adult entertainment-industrie niet schelen: die laten zich toch aanzienlijk minder snel tegenhouden. Is daar überhaupt wel iets aan te doen? Misschien kunnen de bedrijven dreigen naar de politie te gaan met de beelden en er boetes voor rekenen, al blijft het een kwestie die met veel problemen en uitdagingen gepaard gaat.