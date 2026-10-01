De stationwagen heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. SUV’s en crossovers namen steeds vaker zijn plek in en verschillende automerken namen zelfs helemaal afscheid van de traditionele station. Opel is dat voorlopig duidelijk niet van plan. Met de nieuwe STX Concept laat het merk zien hoe de stationwagen van de toekomst eruit zou kunnen zien.

De volledige naam luidt Opel Sports Tourer eXperimental Concept, maar gelukkig houdt Opel het zelf ook gewoon bij STX Concept. Voorlopig krijgen we slechts een eerste glimp te zien. De daadwerkelijke wereldpremière staat gepland voor de Paris Motor Show, die van 12 tot en met 18 oktober plaatsvindt.

Opel heeft wel iets met stationwagens

Dat Opel juist voor een stationwagen kiest om zijn toekomstige designtaal te laten zien, is niet helemaal toevallig. Het merk wijst zelf op zijn lange geschiedenis met deze carrosserievorm. Al in de jaren vijftig behoorde Opel naar eigen zeggen tot de Europese pioniers op het gebied van stationwagens.

Daar kwamen in de decennia daarna heel wat bekende modellen uit voort. Denk alleen al aan de Kadett Caravan, Omega Caravan, Vectra Caravan en later de Astra en Insignia Sports Tourer.

Met de STX Concept wil Opel volgens CEO Florian Huettl laten zien hoe het bedrijf naar de toekomst van die carrosserievorm kijkt. Tegelijkertijd introduceert het studiemodel een volgende stap van Opels zogenoemde 'Bold & Pure'-designfilosofie.

De Opel Vizor verandert

Een van de belangrijkste veranderingen zit aan de voorkant. De inmiddels bekende Opel Vizor blijft bestaan, maar krijgt bij de STX Concept een nieuwe interpretatie.

Op de eerste beelden zien we een nieuwe lichtsignatuur met verticaal geplaatste diagonale lamellen. In het midden zit nog altijd het verlichte Opel Blitz-logo, dat onderdeel blijft van het Opel Compass. Volgens Opel moet de nieuwe Vizor een krachtigere uitstraling krijgen dan het huidige ontwerp.

Dat maakt de STX Concept extra interessant. Conceptauto’s zijn natuurlijk regelmatig vooral bedoeld om aandacht te trekken op een autoshow, maar Opel gebruikt deze auto nadrukkelijk om een volgende stap in zijn designtaal te presenteren. Elementen van deze neus zouden we dus zomaar op toekomstige productiemodellen terug kunnen zien.

Slimmer door de lucht

Ook aerodynamica speelt een belangrijke rol. Niet alleen omdat een lage luchtweerstand bij elektrische auto’s direct kan bijdragen aan een lager energieverbruik en daarmee een grotere actieradius, maar ook vanwege stabiliteit op hoge snelheid.

Opel noemt daarbij opvallend genoeg expliciet de Duitse Autobahn. De STX Concept krijgt verschillende aerodynamische oplossingen die zowel de efficiëntie als de stabiliteit en het rijgedrag bij hoge snelheden moeten verbeteren.

Een van de details die Opel alvast laat zien zijn de opvallende driedelige lichtmetalen wielen. Die zijn niet alleen ontworpen om er bijzonder uit te zien, maar zijn ook aerodynamisch geoptimaliseerd.

Nog veel vragen over de STX Concept

Op technisch gebied houdt Opel voorlopig nog behoorlijk wat kaarten tegen de borst. Het merk heeft nog geen informatie gedeeld over bijvoorbeeld de aandrijflijn, het vermogen, de afmetingen of een eventuele actieradius. Ook weten we nog niet in hoeverre de STX Concept uiteindelijk tot een productiemodel zal leiden. Voorlopig moeten we het dus vooral doen met het design en de achterliggende visie.

Maar dat verandert snel. De Opel STX Concept beleeft zijn wereldpremière tijdens de Paris Motor Show, die op 12 oktober begint. Dan krijgen we waarschijnlijk een veel beter beeld van wat Opel precies van plan is met de stationwagen van de toekomst.

En alleen al het feit dat Opel in een tijdperk vol SUV’s juist een stationwagen kiest om vooruit te kijken, is interessant.